Ситуация в пунктах пропуска днем 10 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 10 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

«Nat»: «9:31. В Майорске (украинский) сейчас в сторону Донецка нет пешей очереди, в сторону Бахмута 200 человек пеших»;

«Nat»: «9:48. В Майорске на "нулевом" сейчас в сторону Бахмута 200 человек пеших»;

«Nat»: «11:05. В Горловке в сторону Бахмута перед ДНР 50-60 автомобилей».

КПВВ «Марьинка»:

Ольга: «14:10. "Каргилл" в Украину льгота 30, основная 50. Пешеходов перед постом нет, на бус внимания не обратила, автобусов нет. Из Украины выпускают в 2 ряда. Бабовозы прут со всех щелей. Основная 80-100, льгота 50-70. Украина – везде сразу на заезд».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Администратор»: «12:24. На "Перлыне" пеших – около 200».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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