Житель Донецка рассказал о новых ценах на яйца и мясо в «ДНР» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке продукты выросли в цене. Об этом на своей странице в Facebook рассказал дончанин Арсений.
Житель Донецка показал цены на свинину, курятину, рыбу и яйца в «Амсторе»:
Так, в магазине продают мясо и рыбу (цена за кг):
- филе куриное – 237 руб. (99,6 грн по местному курсу на 11.12.2018 );
- фарш куриный филейный – 250 руб. (105 грн);
- грудка куриная – 185 руб. (77,7 грн);
- свинина – 325 руб. (136,6 грн);
- толстолоб – 112 руб. (47 грн);
- толстолоб стейки – 229 руб. (96,2 грн);
- скумбрия – 185 руб. (77,7 грн);
- минтай – 150 руб. (63 грн).
Также в супермаркете есть куриные яйца:
«Уже цена на яйца в некоторых магазинах ДНР достигла 80 руб. (33,6 грн – прим. ред.)», – комментирует дончанин.
Напомним, в торговой сети в «ДНР» объяснили рост цен на продукты.
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