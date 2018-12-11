Житель Донецка рассказал о новых ценах на яйца и мясо в «ДНР» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке продукты выросли в цене. Об этом на своей странице в Facebook рассказал дончанин Арсений.

Житель Донецка показал цены на свинину, курятину, рыбу и яйца в «Амсторе»:

Так, в магазине продают мясо и рыбу (цена за кг):

филе куриное – 237 руб. (99,6 грн по местному курсу на 11.12.2018 );

фарш куриный филейный – 250 руб. (105 грн);

грудка куриная – 185 руб. (77,7 грн);

свинина – 325 руб. (136,6 грн);

толстолоб – 112 руб. (47 грн);

толстолоб стейки – 229 руб. (96,2 грн);

скумбрия – 185 руб. (77,7 грн);

минтай – 150 руб. (63 грн).

Также в супермаркете есть куриные яйца:

«Уже цена на яйца в некоторых магазинах ДНР достигла 80 руб. (33,6 грн – прим. ред.)», – комментирует дончанин.

Напомним, в торговой сети в «ДНР» объяснили рост цен на продукты.

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