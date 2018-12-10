Россия может сбивать самолеты над украинской территорией, – разведка. Новости

Россия усилила системы противовоздушной обороны в Крыму, которые позволяют ей сбивать воздушные цели над несколькими областями Украины. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

«На сегодняшний день создана четкая многоэшелонная система противовоздушной обороны в Крыму. Системы, которые сейчас есть на вооружении в Крыму после его оккупации, позволяют вести и оборону, и наступательные действия. Например, С400 – система ПВО может сбивать цели не только над акваторией Черного моря, над Крымом, она может поражать цели даже на нашей территории», – сказал он.

«Сейчас в Джанкое также разворачивается батарея С400, которая может и будет способна сбивать наши самолеты в Херсонской области, в Николаевской. Они расширяют зону ПВО, которая позволяет им уничтожать военные цели на более дальних дистанциях», – добавил Скибицкий.

По его словам, с начала войны на Донбассе Россия использует против украинской армии свои новые разработки оружия. «Она использует Украину, как учебный полигон, боевой полигон для испытаний всех новейших вооружений, которые есть в РФ», – отметил эксперт.

Он также сообщил, что военная разведка Украины наблюдает повышенную активность вооруженных сил Российской Федерации вблизи государственных границ на Донбассе, а также в акватории Черного и Азовского морей.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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