Линия разграничения – бизнес «МГБ ДНР»: Сторонник «республики» рассказал о прибылях. Новости

Контрольно-пропускные пункты «ДНР» на линии разграничения – это доходный бизнес структур «министерства госбезопасности ДНР». Этим объясняются большие очереди со стороны «республики». Об этом в соцсети пишет местный блогер , сторонник «республики» Александр Болотин, который проживает в неподконтрольном украинской власти Донецке.

«Как выяснилось, блокпосты – это солидный источник дохода для структур МГБ и их собратьев по "цеху". Я не знаю, сколько денег берут с одной машины, но если предположить какую-то адекватную цену, скажем, в 500 рублей (213 грн по местному курсу валют, – прим. ред.) с перевозчика, то в день за 200 машин можно получить круглую сумму в... 100 000 руб. (43 тыс. грн). За неделю – 700 000 руб. (298 тыс. грн). И это с одного блокпоста. Возможно, что меньше, но в любом случае работникам блокпоста есть, за что "бороться"», – пишет Болотин.

Он приводит рассказал человека, который рассказал схему быстрого проезда КПП «ДНР». «Перевозы едут по обочине, один за другим гуськом, бампер в бампер. Не протиснуться. И пока они не проедут утром, очередь не сдвигается. Пассажиров передают друг дружке. Бусики рассаживают своих по легковушкам этой же братии, так как [провозить] только 4 человека можно. В основном, сразу за украинским блокпостом разворачиваются, забирают встречных – и опять в Донецк. По Украине уже свои едут. Редко кто из Донецка и прямиком в Киев. В основном, передают. Прямиком только на Константиновку, Красноармейск (Покровск – прим. ред.), Артемовск (Бахмут), Славянск. Такая схема» – отмечает очевидец.

Он дополнил, что водители передают взятки «пограничникам ДНР» в пачках с сигаретами. «Водила собирает деньги с пассажиров, берет пачку сигарет, туда кладет деньги, собирает паспорта и уходит к их будкам [на КПП "ДНР"]. Там его встречают по звонку, забирают паспорта и сигареты, он ждет отмашки, мы ждем в машине. Когда час, когда полчаса. Но не больше! Потом очень быстро уезжаем. На выезде еще пачка или банка кофе, минеральная вода. Как-то так! А частные машины продвигаются – одна в час!», – закончил мужчина.

Также Болотин приводит расчеты прибыльного бизнеса иного очевидца: «Проезд с человека на легковом авто от Донецка до В. Новоселки или Мариуполя – 500 грн. То есть 2000 грн – легковая машина на 4 пассажира. Расстояние – около 120 км, расход – примерно 15 литров газа. 15*30₽=450₽. Тысячу рублей водила зарабатывает 100%. Ну как минимум, с машины 250-300 грн отдает [в качестве взятки на КПП "ДНР"]. Т.е. 500-700 руб. берет себе блокпост».

«Нетрудно догадаться, что проезд и бардак на линии разграничения со стороны ДНР проблема искусственная и очень прибыльная. Как говорится: " что охраняешь, то и имеешь"», – заключает Болотин.

Люди, у которых нет денег на такой «льготный» проезд вынуждены ждать в очереди на КПП «ДНР» по 7-8 часов в холодных автобусах. Такая ситуация, в частности, в районе КПП «Александровка» (район Каргилл), расположенного на пути к украинскому КПВВ «Марьинка».

Болотин подчеркивает, что все это работает против «ДНР», особенно на фоне оперативной работы украинских контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). «Ситуация катастрофическая. Украина на этом зарабатывает дивиденды: со стороны Украины, по словам людей, за последнее время все доброжелательно и красиво. Проезд происходит быстро. А ДНР – наоборот. На одном из пунктов пропуска недавно были добавлены модули и пр., но это не изменило ситуацию и... не изменит», – пишет сторонник «республики».

Также он приводит слова женщины, простоявшей в таких очередях, которая описывает отношение «пограничников ДНР» к людям на линии разграничения: «Нужно слышать, как к ним относятся и опускают морально типа защитники. Нужно ли говорить, какое общее настроение и мнение формирует такое отношение? Такая гонка за наживой и такое отношение к людям приведет к закономерному результату. Морды у погранцов и таможенников все шире, а народ все озлобленнее. Решайте что-то, пока все эти гниды не разложили все изнутри», – призвала женщина.

В свою очередь Болотин напомнил, что навести порядок на контрольно-пропускных пунктах было предвыборным обещанием нынешнего «главы ДНР» Дениса Пушилина.

Приведенную информацию подтверждают и подписчики блогера:

Нюта: «Блокпосты – епархия МГБ, а они свою кормушку никому не отдадут!»;

Тина: «Рыбка гниет с головы. Ездить с наручниками нужно по кабинетам, а не по постам. Не думаю, что все бабки оседают у смены блок поста))»;

Николай: «В сентябре выезжал через Марьинку. Подъезжаю вечером на КПВВ ДНР – 8 машин! Круто – думаю себе. А потом смотрю – джипы ОБСЕ стоят. И вот мы уже заезжаем на проверку, а джипы ОБСЕ уезжают через пару минут. И ребята-таможенники запираются в вагончик и начинают .... есть арбуз. Ели они его около часа. Видимо, от ОБСЕ "отдыхали". И мы в это время час банально под окошком стояли. Вот так»;

Елена: «Такое впечатление, что там стоят нацики – столько ненависти к жителям республики»;

Элла: «После выборов вообще на ДНР-посту бардак начался. Неужели вообще не стыдно власти перед людьми?»;

Алекс: «После выборов все стало еще хуже. Теперь появились бегунки для водителей – так сказать ноу хау (((»;

Максим: «Чем больше обещают – тем хуже становится. Мне только интересно когда они этому успели научиться, не будучи профессиональными чиновниками?».

Напомним, что в течение октября-декабря на линии разграничения со стороны «ДНР» отмечаются большие очереди. Наиболее проблемные участки – КПП «Горловка» (в районе украинского КПВВ «Майорское») и КПП «Александровка» (в районе украинского КПВВ «Марьинка»). Также люди жалуются на усиленный досмотр, а также что «пограничники ДНР» часто снимают отпечатки пальцев у пересекающих линию разграничения, пересекающие описывают данную процедуру. Информацию о сборе отпечатков пальцев очевидцы подтверждали и в октябре.

Как сообщалось ранее, за январь-ноябрь 2018 года Госпогранслужба Украины зафиксировала 11 млн 587 тыс. пересечений линии разграничения на Донбассе, это на 43% больше, чем 2 года назад.

Сейчас в «ДНР» действуют 4 автомобильных пункта пропуска на линии соприкосновения с подконтрольной Украине территорией:

№ п/п Наименование Место расположения 1. КПП «Горловка» г. Горловка, автозаправка «Донбасснефтепродукт», автодорога Горловка – Бахмут, район украинского КПВВ «Майорское» 2. КПП «Александровка» в 7 км от пгт Александровка, перекресток автодорог пос. Бродский – пгт Луганское, автодорога Донецк-Курахово, район украинского КПВВ «Марьинка» 3. КПП «Оленовка» (КПП «Еленовка») пгт Оленовка (Еленовка), автодорога Донецк – Мариуполь, район украинского КПВВ «Новотроицкое» 4. КПП «Октябрь» Новоазовский район, с. Октябрь, автодорога Донецк – Мариуполь, район украинского КПВВ «Гнутово»

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