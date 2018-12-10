В МИД Украины сказали, когда наступит мир с Россией. Новости

Стабильный мир с Россией возможен только тогда, когда в этой стране будут соблюдаться права человека и действовать демократия. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 10 декабря, в ходе брифинга в Киеве заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

«Особенно актуальными права человека становятся в условиях войны, в условиях агрессии. Говоря об агрессии, я также хочу сказать, что только страна, в которой нет прав человека и демократии, может быть страной-агрессором», – сказал он.

«Я надеюсь, что рано или поздно, в том числе с помощью международного сообщества, в Россию вернутся права человека, вернется демократия, и только это сможет обеспечить стабильный мир с Российской Федерацией», – резюмировал Кислица.

Он сообщил, что Украина в круглосуточном режиме ведет работу по освобождению украинских военнопленных, захваченных Россией в Азово-Керченской акватории, а также напомнил, что Европейский Союз ввел санкции в отношении 9 организаторов «выборов» в «ДНР» и «ЛНР».

«Какие санкции будут приняты в связи с ситуацией в нейтральных водах возле Керченского пролива, это является предметом обсуждения», – отметил замглавы МИД Украины.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

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