Россия огневым контролем может полностью перекрыть Азовское море, – разведка. Новости

Ракетные комплексы, которые Россия развернула на территории аннексированного Крыма, огневым контролем могут полностью перекрыть Азовское и почти целиком Черное моря. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
«После оккупации на территории Крыма были развернуты 16 пусковых установок – это ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Во время учений, которые проводились, начиная с 2015 года, все эти береговые комплексы и пусковые установки постоянно выходили и выходят в районы боевого назначения, отрабатывали применение как по надводным, так и по наземным целям», – сказал он.
«Во-вторых, [у России] есть планы относительно дальнейшего усиления именно этого компонента – ракетных противокорабельных систем как на территории Крыма, так и на побережье Азовского моря. И на сегодня этого достаточно для того, чтобы полностью огневым контролем перекрыть Азовское море, и почти полностью закрыть Черное море», – добавил Скибицкий.
Он рассказал, что военная разведка Украины наблюдает повышенную активность вооруженных сил Российской Федерации вблизи государственных границ на Донбассе, а также в акватории Черного и Азовского морей. Кроме того, Россия усилила системы ПВО в Крыму, которые позволяют ей сбивать воздушные цели над несколькими областями Украины.
Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.
В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.
Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»
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