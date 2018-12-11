Забить на патриотизм, когда жрать нечего: В «ДНР» жители требуют продукты и обвиняют Россию. Новости

В «ДНР» сторонники «республики» требуют от «власти» «забить на патриотизм» и обеспечить население необходимыми продуктами питания по адекватным ценам. К этому, в частности, в соцсети призывает местный блогер Александр Болотин, которого поддержали иные жители неподконтрольного украинской власти Донецка.

«Находясь на высоких постах в ДНР нужно не в игрушки играться, а в лепёшку расшибиться, но… обеспечить народ всем необходимым. Забить на патриотизм и пр. напускные квази-нормы морали и пр.. Да хоть из Ада – но достать, наладить, привезти и обеспечить население всеми необходимыми продуктами по адекватным ценам. Не важно, хлеб, это носки или бензин. И 99.9% населения до лампочки, откуда будет товар. Хоть из Жмеринки, хоть из Нижневартовска... Когда жрать нечего и не за что это купить, махать триколорами – не время… Прошла неделя. Изменений нет. Цена на хлеб такая же. На яйца в некоторых случаях цена даже поднялась на несколько рублей», – возмущается Болотин.

«Сами-то в правительстве очень хорошо обеспечиваетесь за счет России и корпоративных связей. Так что, ребята, лично мне фиолетово, откуда вы сюда яйца привезете. Из Ростовской области, Чернухино или Харькова. Главное – чтобы они были по 35 рублей за десяток… Жить, су*а дайте! Тотальное обнищание народа в ДНР никто не замечает… Ботинки стоят в Донецке $100, а зарплата – $50-60. Тут или детям купить обувь или не жрать вообще ничего…», – продолжает сторонник «республики».

В этой связи он предложил «власть имущим» поменяться с народом местам и попытаться прожить при московских ценах, какие сейчас в Донецке, на зарплату рядового жителя в 5 тыс. руб. (2 130 грн по местному курсу валют). «Очень интересный момент – в России, Европе, да и в любой более-менее цивилизованной стране народ знает об уровне доходов "народных" избранников. И только у нас это тайна за семью печатями», – дополняет блогера дончанин Игорь.

Дончане поддержали возмущение Болотина, подтверждая, что цены в «ДНР» на уровне российских центральных городов, кроме ЖКХ и транспорта:

Сеня: «Москвичи идут в магазин, и не смотрят на ценники, а мы роемся, где подешевле. И не забываем про льготы москвичам»;

Юлия: «Цены в Донецке может и не такие как в Москве, но уж точно, стопудово выше, чем в Ростове. Как это так?.. И разве в Москве многодетная мать получает тысячу рублей на ребенка? (речь идет о пособии по уходу за ребенком в "ДНР", которое эквивалентно 426 грн, – ред.) Там зп другие! Там пенсия минимальная что-то около 8 тыс. руб. (3 404 грн), а у нас – 3200 руб. (1 362 грн)»;

Нюта: «И вот только не надо про коммуналку там (в Москве, – ред.) очень высокую, там хотя бы субсидии есть. А здесь при минимальной пенсии в 3200 руб. (1 362 грн) и нынешних ценах и низкая коммуналка не спасает. Хотя, не факт, что она низкая и останется!»;

Елена: «В Украине с декабря опять подняли минимальные пенсии. Пусть на 60 грн. Но… с 2014 поднимали уже раз 8-м. У нас как умножили на 2 в 2014-м и 2 раза по 10% добавили. Всё!»;.

Татьяна: «В Докучаевске проезд в гортранспорте составляет 10 руб. (4,26 грн). Мне вот если с семьей до поликлиники проехать – 40 руб. надо. Это в одну сторону, назад можно и пешком. Ведь хлеба еще купить надо, а он – 22 руб. (9,36 грн). Плюс булки в школу дочке, плюс печенье сыну, плюс сигареты мужу…Яйцо сегодня в "Первом республиканском супермаркете" брала 6,10 руб. за шт. (2,6 грн). На рынке десяток – 75 руб. (32 грн). И это не предел»;

Ирина: «[В Донецке] на рынке сегодня (10 декабря, – прим. ред.) яйца от 73 до 78 руб. (31-33 грн)». – Екатерина: «А в Мариуполе – 19-22 грн десяток, крупнее чем наши С0. Муж вчера привез по 19 грн. А на рынке фермерские по 25-30 грн»;

Мила: «За последнюю неделю в киоске "Хлеб" по ул. Владычанского – напротив Калининского рынка – цена на хлеб выросла три раза, на 3 руб. в целом»;

Ирина Б.: «В Украине урожай засох в июне на корню, но яйца по 24 грн, и муки завались. С блокпоста Курахово выезжаешь, и сразу поля с озимой, а у нас – бурьян стоит по всей Петровке и со стороны Доли, на Щетке в тепличном хозяйстве овощи замерзли, никто не собрал. Хозяева блин»;

Ксения: «Знаю точно, это не последнее подорожание хлеба. Еще +20%. Муки нет. Только летом господа об этом не думали, поля стояли незасеянные, а кому оно надо было....но а стратегический запас республики наше правительство пр….ло давненько!»;

Елена: «А сигареты – это вообще жесть. Вчера были 50 руб. (21 грн), сегодня – 52 руб. (22 грн). И так каждую неделю»;

«Добрый кот»: «Яйцо в "Авоське" – 69 руб. (29 грн)! Два месяца назад оно стоило 46-47 руб. (20 грн). И это только одно сравнение. Масло подсолнечное туда же – +30%. Сигареты вообще одурели – свыше 40 руб. (17 грн) за вонючую подделку. Без фильтра для простого обывателя – не найдешь, а были по 16 руб. (7 грн) прима без фильтра. Ее просто нет!».

Дискуссия постепенно перешла к вопросу – кто виноват. Сначала начали обвинять местные «власти», а также «попередныкив». Но в итоге пришли к выводу, что вся нынешняя ситуация в «ДНР» напрямую зависит от России и выгодна именно России:

Оксана: «Ситуация на руку российским крупным предпринимателям в политике, даже не образованные люди понимают. Мало того что те пообворовали, они же рубли под проценты дают в ДНР – как доллар для третьих стран. Плюс обналичивание черного нала, продажа оружия, рынок сбыта ненужных и просроченных товаров по московским ценам и плюс бесплатная рабсила(от слова раб) и т.д. Ни закона не порядка, бесправный народ. Что еще нужно для полного обогащения?»;

Новиков: «Лично у меня создается впечатление, что усилиями кураторов из Донбасса выводится любое производство. А то, что еще теплиться загоняется в такие условия, что о какой-либо конкуренции с привозными товарами не может быть и речи. Ведь никто не говорит, что РФ помогает ДНР даром. А если нет никакого выбора, то цены на товар назначает не здоровая конкуренция, а монополия. И мы будем покупать яйца по 80 руб. за десяток, умерших своей смертью курей по цене мраморной говядины, и соки из жмыха по цене фреша».

Также жители акцентируют на уничтожении промышленности в «ДНР», что, по их мнению, говорит о том, что Россия здесь – не надолго. «Тот, кто всерьез хочет надолго или навсегда забрать себе территорию, не будет закрывать и разрушать производства и пр. Благодетель похож на грабителя», – поддержал данную ветку обсуждения Александр Болотин.

Новиков: «Донбасс как конкурент не нужен никому. Поэтому предприятия в Донбассе просто уничтожаются»;

Арина: «Донбасс – просто полигон для Кремля, через который Украину сдерживают. Они у себя производство разрушили, им газа и нефти хватит качать для себя и внуков-правнуков, а на народ в РФ плевать, так же как и на Донбасс… Справедливости ради можно сказать, что Кремль не волнует и народ в РФ. Короче, везде идет геноцид».

Напомним, в «ДНР» подорожали продукты питания первой необходимости.

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