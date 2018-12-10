В Мариуполе подростки избили кондуктора, чтобы не платить за проезд (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) подростки, чтобы не платить за проезд, избили кондуктора в троллейбусе. За девушку вступились другие пассажиры.

Мария работает кондуктором два года. Говорит, раньше драк в ее салоне не было. Поэтому женщина до сих пор не может отойти от пережитого. В тот день в троллейбус зашли четверо парней. Один показал проездной, другие от уплаты билетов отказались. Мария стала настаивать. Но вместо денег получила тумаки. «Молодой человек с задней площадки заступился. Началась потасовка и в этой потасовке, когда уже схватил меня за билет, я их одернула. Потом он ногой в грудь. Я была вся в грязи. Люди отреагировали в салоне на защиту», – рассказала она.

Виктория Свистула – свидетель происшествия. В момент нападения она ехала в этом троллейбусе. «Один из парней начал забирать деньги. Завязалась драка, потому что один из них ударил кондуктора по лицу. И, я так понимаю, настолько сильно, что у нее потекла косметика. Я предполагаю, что они были под действием то ли алкогольного, то ли наркотического опьянения», – сказала она.

А вот в местном ТТУ о конфликте в троллейбусе будто и не слышали. Говорят, раньше сталкивались только с порчей транспорта. Теперь меры безопасности планируют усилить. «В будущем у нас ожидается большая поставка троллейбусов и автобусов. Все будут оборудованы внутри камерами. Которые будут просматривать салон с 4 точек», – сообщил начальник депо Александр Литвинов.

В полиции об этой драке также не знают. «В настоящее время по этому поводу обращений в полицию не было. По поводу информации, опубликованной в сети интернет, будет проводиться проверка», – сказал пресс-офицер Центрального отдела полиции Мариуполя Александр Полосухин.

Пока имена виновников конфликта неизвестны.

Источник: ТК «Донбасс»