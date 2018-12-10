В Украине хотят ввести пеню за задержку зарплаты: Ситуация в Покровске (Видео). Новости

Министерство социальной политики Украины готовит законопроект, который позволит взимать пеню с работодателей, если те намеренно задерживают выплату зарплаты более чем на 15 дней. По этой же причине работники смогут официально не выходить на работу и даже требовать компенсации.

Житель Покровска (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) Дмитрий – шахтер. Говорит, на его предприятии перебои с зарплатой не слишком длительные. «Задерживали на месяц-полтора, не больше. На каждой шахте по-разному», – сказал он.

Согласно будущему законопроекту, если зарплату безосновательно не выплачивают больше месяца, можно смело обращаться к правоохранителям. «К уголовной ответственности может быть привлечен руководитель предприятия, учреждения или организации, или субъект предпринимательской деятельности. Санкция статьи предусматривает максимально до 5 лет лишения свободы», – сообщила прокурор Красноармейской местной прокуратуры Людмила Силаева.

Сейчас заказы на вакансии от предприятий, имеющих задолженность перед работниками, в центрах занятости не принимают. Ведь безработные, прежде всего, интересуются не условиями труда, а своевременными выплатами зарплат. «Если где-то есть задержка заработной платы, направлять безработных туда нецелесообразно. Безработный нервничает и понимает, что работать он не сможет на том предприятии», – отметил директор Покровского городского центра занятости Николай Толмачов.

По данным Госстата, наибольшая средняя зарплата в Донецкой области – в Покровске и Мариуполе. Более 10 тысяч грн платят шахтерам и металлургам.

Источник: ТК «Донбасс»