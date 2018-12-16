На Донетчине здание школы, которому 79 лет, перестраивают под общежитие для переселенцев (Фото). Новости

В поселке Беленькое (входит в Краматорский городской совет, Донецкая обл.) под общежитие для переселенцев перестраивают школу. Ремонт двухэтажного помещения подрядчики начали две недели назад. На реконструкцию здания 25 млн грн выделил Европейский инвестиционный банк. Об этом рассказал Беленьковский сельский голова Игорь Никулочкин.

Так, уже заменили 12 окон из более чем 100 на пластиковые. Частично демонтировали крышу и разбирают стены внутри помещения. Ремонтные работы сейчас проводят 16 сотрудников краматорской подрядной организации. Пока идут демонтажные работы – дверей, полов, окон. Расширение площади для образования комнат и структурных помещений. «Пока все ломаем, а потом все создадим», – сказал работник подрядной организации Александр Рахманов.

Этому зданию по ул. Абая, 4 – 79 лет. До 2004 года здесь была школа. В будущем общежитии для переселенцев должны сделать 17 квартир для 55 жителей.

Подготовка и согласование проекта заняли полтора года. «25 млн грн было выделено Европейским банком развития, плюс НДС, который выделяет государственный бюджет Украины на эти цели. Тут также и наши деньги есть, например, на обслуживание валютных счетов. То есть на софинансирование нужны будут и деньги поселкового бюджета. Есть работы, которые ранее не были учтены. Например, пожарная сигнализация – она вообще в проект не входит», – сообщил Игорь Никулочкин.

Фото: скриншот видео ТК «UA:Донбасс»

За проектные деньги во дворе также сделают детскую площадку, котельную и навес для авто. Ремонт планируют завершить к концу 2019 года. Потом, по словам Никулочкина, общежитие передадут на баланс города или области для распределения жилья.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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