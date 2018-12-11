Переписывают телефоны: В соцсетях показали очередь в РФ на «Успенке» (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части украинско-российской границы в Донецкой области на КПП «Успенка» «таможенники ДНР» переписывают IMEI и номера телефонов, за счет чего создают очереди. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

«Очереди, создаваемые пограничниками и таможенниками ДНР. Россияне работают ровно в 4 раза быстрее. Нейтралка в РФ пустая, и на границе с РФ очередь в обе стороны только из-за искусственной тянучки в ДНР с переписыванием имеев и номеров телефонов», – пишет автор поста в донецком паблике.

Кроме того, он публикует фото:

Дончане в соцсетях возмущаются длительным ожиданием и пишут о том, что также становились свидетелями такой ситуации:

Андрей: «Военное днровское б**ло делает все для народа»;

Антон: «А на холеру-то имей? Да и номер, как бы, привязан к данным паспорта»;

Юлия: «Это надо Пушилину на сайт изложить по полной программе»;

Анна: «А вы думаете, он не в курсе этого беспредела!? Или этот поток денег мимо его кармана идет»;

Мария: «Та же фигня. Простояли очень долго. Все стараются попасть без очереди! Никакого контроля и соблюдения порядка».

Напомним, что в течение октября-декабря на линии разграничения со стороны «ДНР» отмечаются большие очереди. Наиболее проблемные участки – КПП «Горловка» (в районе украинского КПВВ «Майорское») и КПП «Александровка» (в районе украинского КПВВ «Марьинка»). Также люди жалуются на усиленный досмотр, а также что «пограничники ДНР» часто снимают отпечатки пальцев у пересекающих линию разграничения, пересекающие описывают данную процедуру. Информацию о сборе отпечатков пальцев очевидцы подтверждали и в октябре.

Как сообщалось ранее, за январь-ноябрь 2018 года Госпогранслужба Украины зафиксировала 11 млн 587 тыс. пересечений линии разграничения на Донбассе, это на 43% больше, чем 2 года назад.

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