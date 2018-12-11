Наибольшую ответственность за коррупцию в Украине возлагают на власть (Инфографика). Новости

В Украине большая часть населения продолжает возлагать наибольшую ответственность за борьбу с коррупцией на высшие органы власти. Об этом идет речь в анализе* общенациональных опросов «Коррупция в Украине: восприятие, опыт, отношение», обнародованном фондом «Демократические инициативы».

Согласно анализу, основными ответственными за борьбу с коррупцией в стране 63% украинцев считают президента, около 42% – Верховную Раду, почти 40% – Кабинет министров Украины.

В этом году доля опрошенных, которые возлагают ответственность за борьбу с коррупцией на само население, составляет 10,6% (в предыдущих волнах исследования она росла от 15,8% в 2007 году до 18% в 2011 году и 24% в 2015 году). Высокий уровень гражданского сознания присущ младшим категориям населения (до 45 лет) и людям с полным и незаконченным высшим образованием.

Желание бороться с коррупцией со стороны высших руководящих органов государства, на которых граждане возлагают наибольшую ответственность за нее, видит небольшая часть населения:

президента – 6%;

Кабинета министров – 4,9%;

Верховной Рады – 4,1%.

При этом среди органов власти максимальное желание побороть коррупцию население видит со стороны новых специализированных антикоррупционных органов – Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАВПК) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Такое желание заметили 16% опрошенных.

Показатели, которые демонстрируют неправительственные институты, намного выше. Так, почти 73% респондентов видят желание бороться с коррупцией со стороны простых людей, СМИ – более 47% и НПО – почти 42%. Желание бизнес-сообщества бороться с коррупцией было заметили более 22% респондентов.

Как сообщалось ранее, в Украине 92,5% респондентов назвали коррупцию одной из трех самых больших проблем в стране после высокой стоимости жизни и войны на Донбассе.

*Общенациональные опросы о проблеме коррупции в Украине проводились с 2007 по 2018 годы Киевским международным институтом социологии. По всей территории Украины, с 2015 года за исключением неподконтрольных территорий, методом личного интервью были опрошены лица в возрасте 18 лет и старше. Границы погрешности – примерно 1%. В 2018 году опрос проводился с 3 июля по 11 августа. Количество опрошенных – 10 169 человек.

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