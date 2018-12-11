Сводка из зоны ООС за 10 декабря: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник открывал огонь из минометов калибром 120 мм по позициям Объединенных сил неподалеку Новоалександровки на попаснянском направлении и в районе населенного пункта Пески, что на донецком направлении. Из минометов калибром 82 мм противник совершил обстрел позиций Объединенных сил в районе хутора Вольный (Золотое-4) на попаснянском направлении, Зайцево на горловском направлении, района шахты «Бутовка», населенного пункта Пески на донецком направлении.

Также НВФ вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Новозвановка на попаснянском направлении, Марьинка, Березовое, Невельское на донецком направлении и Чермалык на мариупольском направлении. В районе населенного пункта Опытное, что на донецком направлении, была зафиксирована работа снайпера противника.

В текущих сутках противник произвел один обстрел: под огонь попал населенный пункт Пески на донецком направлении.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за сутки 24 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 166 единиц. Под обстрелами оказались район "Вольво-центра", село Спартак, поселки Александровка и шахты "Трудовская" на окраинах и в окрестностях Донецка; Горловка и ее поселки – шахты им. Гагарина, Зайцево и Доломитное; Ясиноватая и близлежащие села Крутая Балка, Каштановое; села Ленинское (после переименования Ужовка – прим. ред.) и Саханка. При обстрелах применялись различные гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Славяносербск, Донецкий и Калиново. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС и крупнокалиберных пулеметов».