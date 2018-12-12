Не все переселенцы могут позволить себе участие в программе «Доступное жилье». Новости

В Украине нет льготного кредитования для приобретения жилья внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), а брать кредит на приобретение недвижимости, даже по программе «Доступное жилье», не все переселенцы могут себе позволить. Об этом рассказала юрист «Донбасс SOS» Наталья Юрлова.

«Вопрос жилья – это главная проблема, с которой сталкиваются ВПЛ, ведь после перемещения прежде всего нужно найти, где жить. На сегодняшний день существует несколько разных программ обеспечения жильем ВПЛ», – говорит она.

Правозащитница напомнила, что для переселенцев работает государственная программа «Доступное жилье», по которой можно приобрести недвижимость при оплате 50% ее стоимости, остальное – компенсируют из госбюджета.

«В октябре были внесены изменения в эту программу, и теперь непосредственно человек, [а не государство] может выбирать объект, в котором хочет жить. Это может быть как новострой, так и жилье, которое уже было реализовано. Сейчас финансирования недостаточно, потому что 100 млн грн хватит примерно 300 семьям ВПЛ, а потребность значительно выше», – отмечает Юрлова.

«Главным вопросом, с которым к нам обращаются: "Где взять свою часть?" Так как 50% выделяет государство, 50% должен оплатить человек. Это спорный и достаточно проблемный вопрос, потому что у людей часто не хватает денег, и они вынуждены отказываться от участия в программе», – подытожила она.

Юрист добавила, что сейчас в Украине не предусмотрены льготные кредиты для приобретения жилья переселенцами, поэтому единственная возможность – кредит в банке «под бешеный процент».

Напомним, 10 октября Кабинет министров Украины принял постановления об изменениях в программе «Доступное жилье». Подсчитано, сколько семей смогут воспользоваться в этом году этой программой. Министерство регионального развития уже распределило средства по областям по программе «Доступное жилье». Наибольшую сумму получила Донецкая область – 9,9 млн грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Черноморская ТРК»

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