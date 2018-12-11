В Украине все больше людей убеждены в коррумпированности власти (Инфографика). Новости

В Украине убежденность людей в коррумпированности органов власти в течение последних трех лет существенно повысилась. Об этом идет речь в анализе* общенациональных опросов «Коррупция в Украине: восприятие, опыт, отношение», обнародованном фондом «Демократические инициативы».

Так, согласно опросу, в 2018 году 73,2% респондентов убеждены, что коррупция очень распространена в Верховной Раде, это на 12,6% больше, чем в 2015 году.

Более 67% опрошенных считают, что коррупция очень распространена в Кабинете министров Украины, что почти на 13% больше, чем три года назад. Еще более 66% назвали очень коррумпированными президента и его администрацию, что на почти 20% больше, чем в 2015 году.

Социологи также выяснили, что в 2018 году большинство жителей Украины убеждены в том, что коррупция в украинском обществе является очень распространенным явлением – так считают почти две трети или 65,5% респондентов. Еще более 21% оценили уровень коррупции как «достаточно распространена», а более 9% считают, что «не слишком распространена». И только 1,1% уверены, что коррупции в Украине нет вообще. При этом оценки уровня коррупции респондентами по сравнению с 2015 годом практически не изменились.

Как сообщалось ранее, в Украине 92,5% респондентов назвали коррупцию одной из трех самых больших проблем в стране после высокой стоимости жизни и войны на Донбассе.

*Общенациональные опросы о проблеме коррупции в Украине проводились с 2007 по 2018 годы Киевским международным институтом социологии. По всей территории Украины, с 2015 года за исключением неподконтрольных территорий, методом личного интервью были опрошены лица в возрасте 18 лет и старше. Границы погрешности – примерно 1%. В 2018 году опрос проводился с 3 июля по 11 августа. Количество опрошенных – 10 169 человек.

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