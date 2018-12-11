Более трети населения Украины не видят перспектив для улучшения ситуации (Инфографика). Новости

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Более трети населения Украины не видят перспектив для улучшения ситуации (Инфографика)

ДН

11.12.18 12:36dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот презентации опроса КМИС

В Украине более трети населения настроены пессимистично и не видят перспективы в ближайшем будущем для улучшения социально-экономической ситуации в стране. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 декабря, в ходе пресс-конференции в Киеве представляя результаты социологического опроса*, рассказал заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

«Ставился вопрос, с чем население связывает надежды на улучшение ситуации в ближайшее время. Здесь не очень оптимистические результаты, потому что треть респондентов – 34% вообще не считают, что в ближайшее время ситуация будет улучшаться. Это достаточно высокий показатель пессимизма в общественных настроениях, что в целом нехорошо для развития государства, потому что при таких пессимистических настроениях даже хорошие инициативы сложно внедрять», – сказал он.

«Среди содержательных вариантов ответов 15% связывают улучшение ситуации с приходом к власти новых лиц – смену власти, и чтобы новые люди начали управлять государством. Немного меньше – 7% говорили об общественных деятелях, которые больше контролируют деятельности власти. И 7% связывают улучшение ситуации с деятельностью нынешней власти в стране», – сообщил Грушецкий.

Как сообщалось ранее, согласно опросу, в Украине абсолютное большинство населения, а именно – 82% считают социально-экономическую ситуацию плохой. Кроме того, 79% респондентов среди виновных в этом на первое место поставили деятельность действующей власти в Украине, на втором месте российская агрессия.

* Всеукраинский опрос «Общественно-политические настроения населения: ноябрь-декабрь 2018 года» был проведен КМИС с 23 ноября по 3 декабря 2018 года. Методом личного интервью опрошены 2000 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым, и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет (1754 интервью, или 88% от общего количества, были проведены в период после 26 ноября, после захвата российскими военными украинских кораблей в Азово-Керченской акватории). Статистическая погрешность выборки – от 1,4% до 3,3%.

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