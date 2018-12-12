На востоке Украины открыты к диалогу и с жителями неподконтрольного Донбасса, и с ВПЛ, и с националистами (Инфографика) . Новости

Население восточной Украины в 2018 году стало более открытым к диалогу с жителями неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 декабря, в ходе презентации Индекса социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE)* в Киеве рассказал советник по вопросам мира и развития ООН Стэн Вейтсман.

«Наблюдается определенный рост по всем группам, которые мы анализировали. По 8 основным группам, которые мы исследовали, возросла готовность к диалогу со всеми этими группами и между ними», – сказал он.

«Жители восточной Украины более готовы к диалогу с жителями неподконтрольных территорий Донбасса, а также с украинскими националистами. Мы можем сказать, что произошли значительные позитивные изменения», – добавил Вейтсман.

Согласно опросу, в 2018 году показатели готовности к диалогу в восточных регионах Украины изменились следующим образом:

с жителями неподконтрольных территорий Донбасса – 6,4 балла (на 0,6 балла выше, чем в 2017 году);

с людьми, которые поддерживают ЕС – 6,9 балла (на 0,5 балла выше, чем в 2017 году);

с украинскими националистами – 5,1 балла (на 0,5 балла выше, чем в 2017 году);

с жителями западной Украины – 6,8 балла (на 0,4 балла выше, чем в 2017 году);

с людьми, которые поддерживают тесные связи с Россией – 5,7 балла (на 0,3 балла выше, чем в 2017 году);

с военными – 6,4 балла (на 0,3 балла выше, чем в 2017 году);

с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) – 7,1 балла (на 0,3 балла выше, чем в 2017 году);

с людьми, которые поддерживают отделение неподконтрольных территорий Донбасса от Украины – 5,3 балла (на 0,1 балла выше, чем в 2017 году).

Средний показатель по 5 областям Украины составил 6,2 балла, что на 0,4 балла выше, чем показатель 2017 года. Кроме того, население восточной Украины считает, что жители неподконтрольной территории Донбасса представляют социальную угрозу в меньшей степени по сравнению с 2017 годом.

Как сообщалось ранее, также в пяти восточных областях Украины сохраняется низкая поддержка разрешения конфликта на Донбассе военными методами.

*Индекс социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE) – это аналитический инструмент для понимания социальной динамики на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также соседних с ними Днепропетровской, Запорожской и Харьковской. Имплементация Индекса USE проводится ежегодно и состоит из двух компонентов. Первый – это опрос примерно 6 тыс. взрослых респондентов, проживающих в 5 областях на востоке Украины, включая линию разграничения на подконтрольных украинскому правительству территориях, а второй компонент отражает взгляды подростков, проживающих на подконтрольной украинским властям территориях

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