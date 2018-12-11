В Украине властью недовольны больше, чем агрессией России (Инфографика). Новости

В Украине 82% населения низко, а некоторые – резко оценивают социально-экономическую ситуацию. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 декабря, в ходе пресс-конференции в Киеве представляя результаты социологического опроса*, рассказал заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

«Абсолютное большинство населения, а именно – 82% считают социально-экономическую ситуацию плохой. Причем оценки в целом были еще более резкими. Только 1% населения считает ее хорошей. Еще 14% считают ситуацию ни плохой, ни хорошей, а средней, и такие тенденции доминируют во всех регионах Украины», – сказал он.

По его словам, тем респондентам, которые низко и средне оценили социально-экономическую ситуацию, ставились дополнительные вопросы – с чем они это связывают.

«Варианты предусматривались разные, в том числе и агрессия России, но тем не менее – 79% респондентов на первое место поставили именно деятельность действующей власти в Украине, как фактор, который приводит к неприятностям в стране. На втором месте – российская агрессия, которую выбрали 6% респондентов. То есть население Украины в первую очередь видит неприятности во внутренних факторах, а не во внешней агрессии России, которая очевидно играет более ощутимую роль, чем об этом думает население», – сообщил Грушецкий.

* Всеукраинский опрос общественного мнения был проведен КМИС с 23 ноября по 3 декабря 2018 года. Методом личного интервью опрошены 2000 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым, и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет (1754 интервью, или 88% от общего количества, были проведены в период после 26 ноября, после захвата российскими военными украинских кораблей в Азово-Керченской акватории). Статистическая погрешность выборки – от 1,4% до 3,3%.

Читайте также: