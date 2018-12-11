В Украине более половины населения хотят комплексных изменений, – опрос. Новости

В Украине более половины населения хотят комплексных изменений для улучшения социально-экономической ситуации в стране, но что менять – мнения разные. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 декабря, в ходе пресс-конференции в Киеве представляя результаты социологического опроса*, рассказал заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

По его словам, социологи задавали отдельно вопрос, что именно, по мнению жителей Украины, должно привести к улучшению ситуации в стране:

смена руководителей в органах власти;

изменены правила, по которым живет общество;

изменены и правила жизни общества, и одновременно руководители в органах власти.

«Большинство украинцев – 53% считают, что в первую очередь должны быть изменены и правила, и персоны руководителей. Еще 22% считают, что для настоящих изменений нужно сменить руководителей. Еще 15% считают, что в первую очередь должны меняться правила жизни общества», – прокомментировал результаты опроса эксперт.

Как сообщалось ранее, согласно опросу, в Украине абсолютное большинство населения, а именно – 82% считают социально-экономическую ситуацию плохой. Кроме того, 79% респондентов среди виновных в этом на первое место поставили деятельность действующей власти в Украине, на втором месте российская агрессия. Кроме того, более трети населения настроены пессимистично и не видят перспективы в ближайшем будущем для улучшения социально-экономической ситуации в Украине.

* Всеукраинский опрос «Общественно-политические настроения населения: ноябрь-декабрь 2018 года» был проведен КМИС с 23 ноября по 3 декабря 2018 года. Методом личного интервью опрошены 2000 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым, и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет (1754 интервью, или 88% от общего количества, были проведены в период после 26 ноября, после захвата российскими военными украинских кораблей в Азово-Керченской акватории). Статистическая погрешность выборки – от 1,4% до 3,3%.

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