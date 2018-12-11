Украинцы считают пенсионеров и молодежь менее защищенными (Инфографика). Новости

В Украине в тройке наименее защищенных категорий, по оценке населения, находятся пенсионеры, сельские жители и молодежь. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 декабря, в ходе пресс-конференции в Киеве представляя результаты социологического опроса*, рассказал заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

По его словам, социологи предложили респондентам оценить 9 категорий населения. «Это не покрывает абсолютно все категории населения Украины, но были выбраны 9 важных, на наш взгляд категорий, начиная с военнослужащих и до предпринимателей разного уровня», – сказал он.

«По мнению населения, большинство – 48% считают, что хорошо защищены именно предприниматели крупного бизнеса, а что плохо их сейчас защищают считают 22%. При этом по всем остальным категориям значительно преобладает часть тех, кто считает, что эти категории не защищаются нынешней властью и чиновниками», – прокомментировал Грушецкий.

Эксперт отметил, что респонденты не только критически оценивают социально-экономическую ситуацию в стране, но и отношение властей к защите различных социальных категорий населения.

В частности, согласно опросу, более 89% респондентов считают, что о пенсионерах в Украине заботятся плохо. Еще почти 83% убеждены, что интересы и права сельских жителей плохо защищены. На третьем месте идет молодежь – более 78% считают, что интересы этой категории плохо защищены.

Как сообщалось ранее, согласно опросу, в Украине абсолютное большинство населения, а именно – 82% считают социально-экономическую ситуацию плохой. Кроме того, 79% респондентов среди виновных в этом на первое место поставили деятельность действующей власти в Украине, на втором месте российская агрессия. Кроме того, более трети населения настроены пессимистично и не видят перспективы в ближайшем будущем для улучшения социально-экономической ситуации в Украине. При этом более половины населения хотят комплексных изменений.

* Всеукраинский опрос «Общественно-политические настроения населения: ноябрь-декабрь 2018 года» был проведен КМИС с 23 ноября по 3 декабря 2018 года. Методом личного интервью опрошены 2000 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым, и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет (1754 интервью, или 88% от общего количества, были проведены в период после 26 ноября, после захвата российскими военными украинских кораблей в Азово-Керченской акватории). Статистическая погрешность выборки – от 1,4% до 3,3%.

Читайте также: