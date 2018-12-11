Шесть музеев на Донетчине и Луганщине победили в конкурсе мини-проектов (Инфографика). Новости

Ряд музеев в Донецкой и Луганской областях стали победителями конкурса мини-проектов. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», рассказал руководитель художественного направления Украинского кризисного медиа-центра и проекта «Музей открыт на ремонт» Леонид Марущак в ходе брифинга. Брифинг на тему «Объявление победителей и результатов конкурса мини-проектов для музеев Донецкой и Луганской областей в рамках проекта "Музей открыт на ремонт"» прошел сегодня, 11 декабря.

По его словам, за время, отведенное на подачу заявок, таких заявок было подано 19 – 13 из Донецкой области, 6 – из Луганской. Конкурсная комиссия из 7 человек выбирала победителей с учетом темы поданного проекта и самого музея, который сможет реализовать проект.

«Общим решением мы выбрали наших победителей», – отметил Марущак. Он подчеркнул, что просто называет победителей – в произвольном порядке, без учета иерархии.

Марущак в числе победителей назвал:

Мемориальный музей-усадьба В.И. Немировича-Данченко и Н.А. Корфа (Нескучное, Донецкая обл.), проект «Фантом»;

Великоанадольский музей леса (Графское, Донецкая обл.), проект «Экологическая обсерватория»;

Новоайдарский районный краеведческий музей (Луганская обл.), проект «Коллекции костюмов Новоайдарского района для потомков»;

Беловодский районный краеведческий музей (Луганская обл.), проект «Беловодск – столица конных заводов Украины»;

Покровский исторический музей (Донецкая обл.), проект «Культурный код Покровска (до переименования Красноармейск)»;

Мариупольский краеведческий музей (Донецкая обл.), проект «Вызовы времени, или Каким должен быть Мариупольский краеведческий музей?».

Данные музеи, по словам Марущака, смогут реализовать свои проекты с финансовой поддержкой до 100 тыс. грн.