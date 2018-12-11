Ситуация в пунктах пропуска днем 11 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 11 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Марьинка»:
- Дмитрий: «9:22. "Каргилл" на въезд около 20 машин»;
- Дмитрий: «9:30. "Каргилл" на выезд. Общая до начала моста. Льготу не вижу. Но пропускают бодро, в два ряда»;
- Елена: «12:24. "Каргилл" общая машин 80-90, льготы чуть меньше»;
- Елена: «14:13. "Каргилл" приехали в 5:50 стоим 10, общая до туалета последнего, льготы 40-50».
КПВВ «Новотроицкое»:
- «Sharap»: «10:21. Новотроицк в Донецк едут только бабковозы. Общая за час-сорок на двадцать машин. Общая большая»;
- Марина: «11:40. Еленовка в Украину. Никого, только на проверке»;
- Валерия: «12:42. Eлeновка в сторону Мариуполя сразу на провeрку».
КПВВ «Станица Луганская»:
- Роман: «Сегодня шел обратно из Станицы рано утром и там, и там людей полные навесы, только со стороны Луганска в Украину полнавеса. По поводу пропуска мужчин, всех пускают ни к кому не придираются ни в Станице на дальше на блокпостах. Туда ехал до Лисичанска даже из бусика не выходил, обратно из Харькова на бусе – то же самое».
О ситуации на КПВВ «Майорское» и «Гнутово» пользователи соцсетей не сообщают.
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