Ситуация в пунктах пропуска днем 11 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 11 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Дмитрий: «9:22. "Каргилл" на въезд около 20 машин»;

Дмитрий: «9:30. "Каргилл" на выезд. Общая до начала моста. Льготу не вижу. Но пропускают бодро, в два ряда»;

Елена: «12:24. "Каргилл" общая машин 80-90, льготы чуть меньше»;

Елена: «14:13. "Каргилл" приехали в 5:50 стоим 10, общая до туалета последнего, льготы 40-50».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Sharap»: «10:21. Новотроицк в Донецк едут только бабковозы. Общая за час-сорок на двадцать машин. Общая большая»;

Марина: «11:40. Еленовка в Украину. Никого, только на проверке»;

Валерия: «12:42. Eлeновка в сторону Мариуполя сразу на провeрку».

КПВВ «Станица Луганская»:

Роман: «Сегодня шел обратно из Станицы рано утром и там, и там людей полные навесы, только со стороны Луганска в Украину полнавеса. По поводу пропуска мужчин, всех пускают ни к кому не придираются ни в Станице на дальше на блокпостах. Туда ехал до Лисичанска даже из бусика не выходил, обратно из Харькова на бусе – то же самое».

О ситуации на КПВВ «Майорское» и «Гнутово» пользователи соцсетей не сообщают.