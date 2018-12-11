Музей в Дружковке получит поддержку для реализации проекта «Фарфор Донбасса – фарфор всей Украины». Новости

Дружковский историко-художественный музей (Дружковка, Донецкая обл.) получит поддержку на реализацию своего проекта касательно темы изготовления фарфоровых изделий в городе. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», рассказал руководитель художественного направления Украинского кризисного медиа-центра и проекта «Музей открыт на ремонт» Леонид Марущак в ходе брифинга. Брифинг на тему «Объявление победителей и результатов конкурса мини-проектов для музеев Донецкой и Луганской областей в рамках проекта "Музей открыт на ремонт"» прошел сегодня, 11 декабря.

По его словам, конкурсная комиссия долго обговаривала всех претендентов, были выбраны 6 победителей. В то же время, комиссия приняла решение поддержать еще один проект. «У нас была оживленная дискуссия по некоторым из них, и все-таки мы пришли к соглашению. И один музей решили поддержать также. Неполноценно, к сожалению, из-за экономии средств в рамках нашего проекта. По соглашению с донорами мы предложим седьмому музею поддержать часть его проекта для того, чтобы поддержать в первую очередь тему, которую подал этот музей», – сказал Марущак.

«7-м, скажем так, бонусным проектом-победителем, у нас является Дружковский историко-художественный музей, который имеет проект "Фарфор Донбасса – фарфор всей Украины"», – добавил он.

Руководитель художественного направления Украинского кризисного медиа-центра и проекта «Музей открыт на ремонт» отметил, что город восточной Украины – Дружковка – уникальный. «В котором сохранился завод по изготовлению фарфоровых изделий. История этого завода, как и в целом города, достаточно мощная. Там есть целый пласт истории, связанный с фарфором. И данный проект направлен на то, чтобы исследовать эту историю, сформировать определенный каталог и разработать проект экспозиции этой истории, развития фарфоровой промышленности в самом музее», – сообщил Марущак.

Напомним, ряд музеев в Донецкой и Луганской области стали победителями конкурса мини-проектов.

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