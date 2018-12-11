Почему не работает КПВВ «Золотое»: Глава МинВОТ разъяснил. Новости

Вопрос полноценной работы автомобильного пункта пропуска через линию разграничения – КПВВ «Золотое» в Луганской области по-прежнему блокируется. Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Вадим Черныш.

«В Минске во время заседаний Трехсторонней контактной группы более 1,5 лет назад было достигнуто соглашение в рамках Россия, Украина и ОБСЕ о том, что будет открыт дополнительный пункт пропуска в Золотом. Такая договоренность была, и она была зафиксирована во время переговоров. Все стороны согласились с этим. Со стороны оккупационных администраций были даны соответствующие гарантии», – напомнил он.

«Цену гарантий мы знаем, но они согласились, что со своей стороны проведут работы, чтобы функционировал контрольный пункт в Золотом. Украинская сторона, в частности, областная государственная администрация и структуры на местах фактически построили там инфраструктуру. С нашей стороны, с подконтрольной территории все сделано для того, чтобы пропускать людей. Мы даже часть людей пропустили в оговоренный срок», – продолжил Черныш.

По его словам, со стороны «ЛНР» не была построена ни инфраструктура для работы КПВВ, ни созданы условия для разминирования прилегающей территории. «И этот вопрос сейчас блокируется. Причем его связывают со сменой места открытия этого пункта. Я не могу понять – это похоже на торг… Все это переводится в какую-то политическую плоскость, торгов. На самом деле это такой стиль – всегда обвинять украинские власти, что мы ничего не делаем», – отмечает министр.

«Вместо этого мы опережаем все договоренности, даже те, которые достигнуты в рабочей группе – инфраструктуру построили раньше, обеспечили разминирование прилегающей территории раньше, наши люди несут там службу», – добавил глава МинВОТ.

Как сообщалось ранее, уже более 2-х лет автомобильный КПВВ «Золотое» на Луганщине полностью подготовлен к работе и может квалифицированно обслуживаться на пропуск граждан, но противоположная сторона не дает на это согласия. Сейчас через КПВВ «Золотое» украинской стороной осуществляется пропуск только жителей сел, которые находятся по обе стороны линии разграничения. Через него не производится пропуск остальных граждан.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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