О ремонте моста на КПВВ «Станица Луганская» идут дебаты, – Черныш. Новости

В Луганской области незаконные вооруженные формирования «ЛНР» блокируют процесс ремонта и восстановления пешеходного моста через линию разграничения на КПВВ «Станица Луганская». Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Вадим Черныш.

«Идут дебаты о ремонте моста в Станице Луганской. Была договоренность, что этот печально известный мост будет восстановлен. И были договоренности об этом, после которых незаконные вооруженные формирования перешли реку Северский Донец и обустроили свои позиции таким образом, что мост сейчас полностью ними контролируется де-факто», – сказал он.

По его словам, украинские военные считают, что после этого мост в Станице Луганской в «ЛНР» могут использовать в военных целях. «Мы говорим – давайте его поскорее восстановим, чтобы гражданское население могло его проходить без горок, которые там есть – так называемые "луганские горки". Вместо этого мы видим блокирование, опять же политизацию процесса, а в результате – страдают люди», – продолжил Черныш.

«Мы сделали шаг на опережение – расширили инфраструктуру с контролируемой территории, чтобы люди безопасно и беспрепятственно проходили часть процедур [по пересечению линии разграничения] на контролируемом Украиной участке. Но в данном случае мы снова натыкаемся на противодействие незаконных вооруженных формирований оккупационных администраций», –добавил министр.

Глава МинВОТ также сообщил, что вопрос полноценной работы автомобильного пункта пропуска через линию разграничения – КПВВ «Золотое» в Луганской области по-прежнему блокируется.

Напомним, КПВВ «Станица Луганская», который был закрыт на время проведения ремонтных работ со 2 по 7 сентября, возобновил свою работу 8 сентября. Здесь улучшили инфраструктуру и с целью обеспечения надлежащего уровня безопасности, а также для недопущения коррупционных проявлений среди персонала, обеспечивающего контрольные процедуры КПВВ был оборудован системой видеонаблюдения

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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