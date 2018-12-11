В Краматорске избили журналиста, который снимал ремонт дороги во время дождя (Видео). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) во время дорожных работ ремонтники нарушили технологию и избили журналиста, который пытался снять это на видео. Теперь подрядчиков ждет серьезная проверка, а рабочего-агрессора еще и уголовная ответственность.

Так, в центре города в парке имени Пушкина работы по реконструкции продолжаются больше года. Свидетелем ремонта этой парковой аллеи на днях стал журналист Андрей Романенко. По его словам, дорожные работники забросали асфальтовую смесь прямо в лужи с водой и мокрым снегом. Андрей решил снять такую «технологию» на видео телефоном. Это заметил бригадир ремонтников и бросился на журналиста с кулаками. «Набросился, начал вырывать телефон, который все это снимал, ударил кулаком, потом пытался влезть в телефон, удалить файлы», – рассказал журналист.

В полиции подтверждают: журналист Андрей Романенко действительно обратился к ним с заявлением о нападении и препятствовании своей профессиональной деятельности. Правоохранители возбудили уголовное дело. «Сейчас личность не установлена, проводятся все необходимые следственные действия с потерпевшим и необходимые действия для установления личности виновного», – сообщила пресс-офицер Краматорского отдела полиции Валерия Осипец.

Местные чиновники уверяют, асфальт на том участке укладывали не коммунальщики. Для этого наняли частную фирму, которая поручила проведение работ ряду субподрядчиков. Теперь из-за огласки чиновники обещают проверить все звено исполнителей. И требовать возмещения, если качество ремонта окажется ненадлежащим. «После этого сигнала, спасибо журналистам, мы очень тщательно проверим качество этого асфальтобетона и потребуем от подрядчика сделать все как положено. Отправим на лабораторный контроль, если это необходимо. То есть мною уже приняты меры. Поручение дано моему техническому надзору проконтролировать полностью выполненные работы за эти два выходных дня», – заверил начальник управления капитального строительства Краматорского городского совета Саид Османов.

В то же время, результаты асфальтирования под дождем можно увидеть уже сейчас. «Вот, собственно говоря, через сутки, как выглядит этот асфальт, который вчера укладывался в снег. Вот качество работ», – снял руками асфальт Андрей Романенко.

Когда и как будут отвечать подрядчики за такой ремонт, пока неизвестно. А вот обидчику Андрея грозит до трех лет лишения свободы.

Источник: ТК «Донбасс»