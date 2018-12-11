Электронные «больничные»: Когда и как это заработает на Донетчине (Видео). Новости

В Украине больничные справки станут электронными. Вскоре их прекратят выписывать от руки. Всю информацию внесут в компьютер и будут выдавать по упрощенной системе. Пациентам не нужно будет собирать по несколько подписей и печатей.

Сейчас в Донецкой области – эпидемия гриппа и ОРВИ. А еще сезонные ангина, бронхит и другие болезни. В Мариуполе к семейному врачу Елене Улзетуевой пациенты обращаются ежедневно – по диагнозу и чтобы получить «больничный». «Если пациент заболел, он обращается в центр. Через регистратуру, через запись на прием. Электронная у нас сейчас регистратура. И врач определяет – трудоспособен человек или нет. Если нет, то выдается больничный лист и лечение для каждого пациента», – сказала она.

Ежегодно «лист нетрудоспособности» получают 5,5 млн граждан Украины. По словам семейного врача Людмилы Хоменко, в зимнее время это каждый второй. И всем надо уделить время. «Время идет достаточно на оформление больничного листа. Где-то 5-10 минут. Если пациент не прописан по адресу, тогда на больничный лист нужно писать заявление у директора», – рассказала она.

«Он в кабинете врача, потом медсестра помогает, потом регистратор, который ставит печать, еще вписывает. И все пишут, и все в журналы, и все вручную. Часто так бывает, что печать не в этом помещении, а надо куда-то ехать», – говорит главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка.

В Министерстве здравоохранения убеждены, что отказаться же от этого без ущерба для учета выданных справок можно будет благодаря электронному реестру. Туда же внесут сведения о состоянии здоровья каждого пациента, которые будут доступны врачам в любом регионе. «Упростит работу врача. Освободит время для его основного занятия – для лечения пациентов. С другой стороны, это сделает невозможным, минимизирует возможность злоупотреблений на выдаче листов нетрудоспособности», – сообщил спикер Минздрава Александр Ябчанка.

По словам пациентов, приобрести липовый «больничный» сейчас не проблема.

Полностью перейти на электронные «больничные» планируют до конца 2019 года. Начнут с февраля. Как это будет происходить – в министерстве еще решают. Главная цель – не только ускорить оказание медицинской помощи, но и дать возможность без проблем ее получать в любой части страны.

Источник: ТК «Донбасс»

Читайте также: