Идиллия для воровства: Жители Донецка обсуждают комендантский час . Новости

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Идиллия для воровства: Жители Донецка обсуждают комендантский час

ДН

12.12.18 08:33dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди обсуждают целесообразность комендантского часа. Дончане считают, что он не помогает ничем обычным горожанам, в частности, не способствует уменьшению количества краж в ночное время. Об этом жители Донецка пишут в соцсетях.

Так, в одном из местных пабликов местный житель пишет о том, что 11 декабря ночью с его машины сняли колеса, и спрашивает у водителей, есть ли смысл обращаться в «полицию».

В связи с этой ситуацией дончане отмечают, что комендантский час, который нужен в том числе для того, чтобы предотвращать подобные преступления, ничем не помогает обычным горожанам:

  • Никита: «Надо Пушилину говорить, что до задницы его комендантский час»;
  • Кирилл: «Не было бы комендантского часа – могли бы быть свидетели... Или вообще не разули, а побоялись прохожих. А так бояться нечего. Никого на улице нет, камеры нигде не висят... Идиллия для воровства и ограблений»;
  • Никита: «Ну и я о том же, он вообще не нужен никому»;
  • Александр: «Ставьте камеры, господа... Зарплат нет, воровство будет процветать»;
  • Владимир: «Вот вам и комендантский час».

Также люди предполагают, что «полиция» и сама может быть причастна:

  • Владимир: «На полицию распространяется комчас? Зима, знаете ли... Им же тоже хочется переобуться...»;
  • Андрей: «Кроме военной бы**ятины – некому».

Кроме того, по сути вопроса дончанина мнения жителей Донецка разделились. Одни считают, что есть смысл обращаться в «полицию», другие – что нет:

  • Денис: «Конечно, есть смысл. Только скрин заявлений с их подписью тоже делайте, это их простимулирует в долгий ящик не откладывать»;
  • Сергей: «Они таким не занимаются, невыгодно».

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