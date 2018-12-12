Образование, медицина, суд: Наиболее коррумпированные сферы услуг в Украине (Инфографика). Новости

В Украине наиболее коррумпированной сферой население считает сферу высшего образования, высокие показатели и в других секторах услуг. Об этом идет речь в анализе* общенациональных опросов «Коррупция в Украине: восприятие, опыт, отношение», обнародованном фондом «Демократические инициативы».

Согласно опросу, за последний год с проявлениями коррупции сталкивались 41,5% семей опрошенных, в том числе лично со случаями коррупции сталкивались 30,6% респондентов, и еще 10,9% ответили, что они лично не сталкивались, но члены их семьи – да. Не сталкивались с коррупцией 53,1% опрошенных.

Для сравнения социологи отметили, что во время исследования 2011 года 60,1% указали, что им лично или членам семьи приходилось сталкиваться с проявлениями коррупции со стороны представителей государственных органов (перечень альтернатив в вопросе 2015 года немного отличался, поэтому подобное сравнение не проводилось).

Отмечается, что лично со случаями коррупции чаще всего сталкиваются люди в возрасте от 30 до 45 лет, с высшим уровнем образования и с высоким уровнем материального благосостояния.

По трем основным проявлениям коррупции (требование взяток, добровольные взятки, использование связей) наиболее коррумпированными сферами, по ответам респондентов, является сфера высшего образования – 61,8%. На втором месте – получение различных разрешений в органах власти. Здесь имеют опыт коррупции при получении услуг 56,7% респондентов. На третьем месте – сервисные центры МВД, их отметили 54,3% участников опроса.

Также высокое проявление коррупции респонденты отметили в таких случаях:

получение медицинских услуг – 53,2%;

судебная система – 52, 1%;

устройство на работу в государственные учреждения – 51,3%;

национальная полиция – 51,3%.

Самый низкий уровень коррупции – в сфере оформления или получения пособия по безработице и других социальных выплат (15,1%).

Согласно анализу опросов, по сравнению с 2015 годом распространенность коррупционного опыта в различных сферах практически не изменилась, за исключением сектора здравоохранения, где социологи отслеживают некоторое снижение коррупционного поведения.

«Сравнивая данные с 2007 годом, можно отметить рост распространенности коррупции в судебной системе, в сфере приватизации, владения и пользования землей, регистрации или приватизации объектов недвижимости. Вместе с тем несколько снижается уровень коррупции, связанной с обращениями в органы власти по вопросам регламентации предпринимательской деятельности, получение государственного жилья, подключение или ремонта коммунальных услуг или услуг связи, оформление или получение пособия по безработице и других социальных выплат (пенсий, субсидий и др.)», – говорится в отчете.

Как сообщалось ранее, в Украине 92,5% респондентов назвали коррупцию одной из трех самых больших проблем в стране после высокой стоимости жизни и войны на Донбассе. Кроме того, уверенность людей в коррумпированности органов власти в течение последних трех лет существенно повысилась.

*Общенациональные опросы о проблеме коррупции в Украине проводились с 2007 по 2018 годы Киевским международным институтом социологии. По всей территории Украины, с 2015 года за исключением неподконтрольных территорий, методом личного интервью были опрошены лица в возрасте 18 лет и старше. Границы погрешности – примерно 1%. В 2018 году опрос проводился с 3 июля по 11 августа. Количество опрошенных – 10 169 человек.

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