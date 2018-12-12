Люди помогают, но за хорошие деньги: ВПЛ мигрируют через КПВВ «Станица Луганская» за пенсиями (Фото). Новости

В Луганской области единственный пешеходный пункт пропуска через линию разграничения – КПВВ «Станица Луганская» ежедневно пересекают около 10 тыс. человек, большинство из них направляются на подконтрольную Украине территорию за пенсиями и социальными выплатами.

Пенсионерка Раиса возвращается из Станицы Луганской на неподконтрольную Украине территорию – в Луганск. Женщина зарегистрирована как переселенка, и чтобы получить пенсию раз в месяц пересекает линию разграничения. «Нужно выбрать, где и у кого я могу прописаться. Люди помогают, да, но за это они берут деньги, хорошие деньги. Потом – отстоять очереди в Пенсионный фонд, в Ощадбанк. Мы ездим каждый месяц», – рассказала луганчанка.

Как заявил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко, большинство из тех, кто пересекает линию разграничения, приезжают на подконтрольную Украине территорию именно для получения социальных выплат и пенсий. «Из этой цифры – 310 тыс. зарегистрированных переселенцев, около 45% о – это мигрирующие переселенцы, которые перемещаются, а потом выезжают в обратном направлении на оккупированную территорию», – сказал он.

По словам начальника Лисичанского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Юрия Самбора, на КПВВ «Станица Луганская» этой осенью пограничники увеличили пропускную способность, привлекли больше специалистов для проверки документов, чтобы уменьшить очереди и время пересечения линии разграничения. «Мы установили сервер, который дает возможность намного быстрее вносить паспортные данные в базу данных, которая автоматически срабатывает. Если раньше человек мог до 5-6 часов стоять в очереди, то сейчас фактически люди идут в нормальном режиме очереди», – отметил он.

Самым сложным участком при пересечении КПВВ «Станица Луганская» является разрушенный обстрелами пешеходный мост, расположенный в «серой зоне». Сейчас эта деревянная конструкция не соответствует ни одному стандарту безопасности.

Как рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Вадим Черныш, сейчас о ремонте моста в Станице Луганской идут дебаты. Вместе с координатором системы ООН в Украине Оснат Лубрани, он во вторник, 11 декабря, посетили КПВВ «Станица Луганская».

«Мы за восстановление моста, но тут есть несколько проблем. Во-первых, это безопасность. Во-вторых – нужна альтернатива, потому что те условия, при которых люди сейчас преодолевают этот мост неприемлемы», – заявила Лубрани.

Глава МинВОТ сообщил, что вопрос полноценной работы автомобильного пункта пропуска через линию разграничения – КПВВ «Золотое» в Луганской области по-прежнему блокируется со стороны «ЛНР». «Чтобы транспорт пересекал линию разграничения, построен и полностью оборудован с украинской стороны КПВВ "Золотое", но его функционирование уже около 2-х лет блокируется со стороны РФ», – напомнил Черныш.

Как сообщалось ранее, уже более 2-х лет автомобильный КПВВ «Золотое» на Луганщине полностью подготовлен к работе и может квалифицированно обслуживаться на пропуск граждан, но противоположная сторона не дает на это согласия. Сейчас через КПВВ «Золотое» украинской стороной осуществляется пропуск только жителей сел, которые находятся по обе стороны разграничения. Через него не производится пропуск остальных граждан.

Напомним, КПВВ «Станица Луганская», который был закрыт на время проведения ремонтных работ со 2 по 7 сентября, возобновил свою работу 8 сентября. Здесь улучшили инфраструктуру и с целью обеспечения надлежащего уровня безопасности, а также для недопущения коррупционных проявлений среди персонала, обеспечивающего контрольные процедуры КПВВ был оборудован системой видеонаблюдения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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