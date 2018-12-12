Сводка из зоны ООС за 11 декабря: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 11 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В ходе боевых действий 2-е военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник открывал огонь из минометов калибром 82 мм по позициям Объединенных сил неподалеку населенного пункта Опытное на донецком направлении. Также НВФ вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Зайцево, что на горловском направлении, Марьинка, Красногоровка, Невельское, Новомихайловка, Славное, Северное – на донецком направлении и по населенному пункту Чермалык на мариупольском направлении.

В текущих сутках противник произвел один обстрел населенного пункта Тарамчук на донецком направлении.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения украинской армии за сутки 19 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 228 единиц. Под обстрелами оказались район Донецкого аэропорта, село Спартак, поселки Александровка, Лозовое, Еленовка и шахты "Трудовская" на окраинах и в окрестностях Донецка; Горловка и ее поселки – шахты им. Гагарина и Зайцево; Ясиноватая и близлежащие села Крутая Балка, Васильевка; село Ленинское (после переименования Ужовка – прим. ред.). При обстрелах применялись минометы калибром 120 мм, зенитные установки, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы сел Желобок и Калиновка, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Огонь велся из минометов калибром 120 мм, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».