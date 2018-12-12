Платежеспособность переселенцев для аренды жилья снизилась, – правозащитники. Новости

За последнее время внутренне перемещенные лица (ВПЛ) стали чаще обращаться за помощью в поисках альтернативы съемному жилью, потому что платежеспособность переселенцев в связи с повышением коммунальных тарифов значительно снизилась. Об этом рассказала координатор «горячей линии» «Донбасс SOS» Виолетта Артемчук.

«За последние 2-3 месяца в отношении обращений по жилью от ВПЛ вопросов стало больше в сравнении с тем, как было этим летом, в прошлом году. Вопросы можно условно разделить на жилищные условия и их улучшение, и поиск жилья», – говорит она.

По ее словам, переселенцы стали чаще интересоваться поиском жилья из-за повышения коммунальных тарифов. «Многие переселенцы, у которых была возможность арендовать жилье, сейчас такой возможности не имеют. Снизилась платежеспособность, и люди звонят и интересуются, куда можно переселиться с арендованной квартиры, есть ли программы такого переселения от государства, потому что вытягивать арендную плату у многих нет возможности», – сообщила Артемчук.

Юрист «Донбасс SOS» Наталья Юрлова напомнила, что в Украине переселенцам выплачивают адресную помощь на покрытие расходов на аренду жилья и коммунальные услуги, но ее не хватает. «На сегодняшний день такая адресная помощь составляет 442 грн. Для аренды жилья этого слишком мало. Причем 442 грн – это только для работающих граждан. Если говорить о пенсионерах и детях – это 1 тыс. грн», – отметила правозащитница.

В «Донбасс SOS» также рассказали, что в Украине нет льготного кредитования для приобретения жилья ВПЛ, а брать кредит на приобретение недвижимости, даже по программе «Доступное жилье», не все переселенцы могут себе позволить.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Черноморская ТРК»

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