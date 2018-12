Население устало от войны: В ООН представили аналитику по Донбассу (Инфографика). Новости

В пяти восточных областях Украины сохраняется низкая поддержка разрешения конфликта на Донбассе военными методами. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 декабря, в ходе презентации Индекса социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE)* в Киеве рассказал советник по вопросам мира и развития ООН Стэн Вейтсман.

По его словам, в 2017-м и в этом году аналитики отслеживали социальную сплоченность на востоке Украины по 4 основным показателям:

готовность к диалогу с жителями неподконтрольных Украине территорий;

толерантная и активная гражданская позиция;

снижение негативных тенденций насилия;

снижение негативных трендов миграции.

«Произошел определенный рост доверия к центральным органам власти (президенту, правительству, парламенту, судам) в Украине с 1,6 до 2,2. Как видим, есть большое пространство для улучшения. Готовность к диалогу также немного увеличилась. И сейчас есть тенденция, что пребывание на неподконтрольных правительству территориях считается менее [социально] опасным, чем это было в предыдущие годы», – отметил Вейтсман.

«Также выросло негативное отношение к военному пути разрешения конфликтной ситуации на востоке Украины. Население устало от военных действий и имеет пессимистические настроения в отношении применения военных методов для решения конфликта. Это данные общей картины, но они не дают детального понимания ситуации», – добавил советник по вопросам мира и развития ООН.

*Индекс социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE) – это аналитический инструмент для понимания социальной динамики на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также соседних с ними Днепропетровской, Запорожской и Харьковской. Имплементация Индекса USE проводится ежегодно и состоит из двух компонентов. Первый – это опрос примерно 6 тыс. взрослых респондентов, проживающих в 5 областях на востоке Украины, включая линию разграничения на подконтрольных украинскому правительству территориях, а второй компонент отражает взгляды подростков, проживающих на подконтрольной украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей. Концептуальная модель Индекса USE состоит из более чем 70 показателей. Индикаторы оценок обозначаются по шкале от 0 до 10.