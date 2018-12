На Донбассе изменилось отношение к центральным и местным властям (Инфографика). Новости

На подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей динамика изменения уровня доверия к центральным органам власти в 2018 году по сравнению с прошлым годом отличается. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 декабря, в ходе презентации Индекса социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE)* в Киеве рассказал советник по вопросам мира и развития ООН Стэн Вейтсман.

«Мы видим на этой карте демонстрацию уровня доверия к центральным органам власти и изменения. Средний показатель по всем областям – 2,2», – отметил он.

Согласно Индексу USE, в Донецкой области уровень доверия к центральным властям в 2018 году вырос с 1,6 до 1,8. В Луганской области этот показатель снизился с отметки 2,0 до 1,6.

Также на Донбассе по сравнению с 2017 годом снизился уровень доверия к местным органам власти, которые включают полицию, школы, областную государственную администрацию и городскую/сельскую администрацию. Этот показатель уменьшился с 4,5 до 4,3, в том время как в других восточных регионах Украины увеличился.

Как сообщалось ранее, также в пяти восточных областях Украины сохраняется низкая поддержка разрешения конфликта на Донбассе военными методами.

*Индекс социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE) – это аналитический инструмент для понимания социальной динамики на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также соседних с ними Днепропетровской, Запорожской и Харьковской. Имплементация Индекса USE проводится ежегодно и состоит из двух компонентов. Первый – это опрос примерно 6 тыс. взрослых респондентов, проживающих в 5 областях на востоке Украины, включая линию разграничения на подконтрольных украинскому правительству территориях, а второй компонент отражает взгляды подростков, проживающих на подконтрольной украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей. Концептуальная модель Индекса USE состоит из более чем 70 показателей. Индикаторы оценок обозначаются по шкале от 0 до 10.

