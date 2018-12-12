Прозрачность и добропорядочность публичного сектора: ПРООН помогает предотвращать коррупцию. Новости

Программа развития ООН работает в Украине над проектом «Прозрачность и добропорядочность публичного сектора». Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», на брифинге на тему «Открытые данные в борьбе с коррупцией: победы 2018 и планы на следующий год», который прошел сегодня, 12 декабря, рассказала руководитель проекта Диана Зубко.

По ее словам, ПРООН работает в Украине над программой «Прозрачность и добропорядочность публичного сектора» и в направлении демократического самоуправления в целом уже много лет. «С 2014 года ряд работа по ряду направлений интенсифицировалась в связи с тем, что было создано более благоприятное законодательное поле», – сказала она и напомнила, что в конце 2014 года был принят ряд антикоррупционных законов.

«Главный закон изменил систему антикоррупционных органов, и часть этого закона "О предотвращении коррупции" стала основой проекта "Прозрачность и добропорядочность публичного сектора"», – сказала Зубко.

Также она сообщила, что изменения в демократическом поле Украины поддерживаются Министерством иностранных дел Дании, которое является основным партнером программы.

Руководитель проекта отметила важность того, что госслужащие, должностные лица местного самоуправления должны публично декларировать свои доходы, и эти данные должны быть доступны для граждан Украины. «Такая система была создана по инициативе правительства вместе с ПРООН... И теперь эта система известна как "Система электронного декларирования". Прошли уже две полноценные волны декларирования», – сообщила она.