Владелец приюта цирковых животных в Покровске заявляет о травле его семьи и животных. Новости

Ситуация с частным приютом бывших цирковых животных, расположенном в Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.), вызвала большой резонанс в СМИ. Как сообщил «Донецким новостям» владелец приюта Игорь Падалко, с ноября его многодетная семья находится под постоянным прессингом, в том числе не прекращаются угрозы.

«Травля моей семьи и животных длится шестую неделю. Приехали неизвестные люди и в ультимативной форме потребовали, чтобы я отдал им двух медведей в приют. Я отказался. Они предупредили, что я об этом пожалею. И началось…», – рассказал Падалко.

По его словам, неизвестные, которые представлялись волонтерами и неравнодушными гражданами, сделали съемку, на которой запечатлели лишь транспортные клетки. Падалко акцентирует, что в этих клетках животные, выкупленные им у бродячих цирков и зоопарков, прибывают в данный приют.

«О том, что при норме в 30 кв. м у меня медведи и львы обитают в вольерах в 35-50 кв. м, никто ничего не сказал. И не показал эти уже готовые вольеры. Не показали и то, что для новых вольеров ведутся сварочные работы, забетонированы трубы. Активисты пришли на территорию, применяли рукоприкладство ко мне, к моей жене, к моему 73-летнему отцу. Им наплевать на законы Украины. У нас что, не правовое государство? В чем моя вина? В том, что я спас животных от смерти? Была попытка отравить моих собак. Идут постоянные угрозы. С ноября вся наша многодетная семья живет под постоянным прессингом – и психологическим, и физическим. Я периодически вызываю полицию. В частности, после того, как в соцсети распространили дезинформацию о том, что у меня умер лев, а его тело неделю пролежало, притрушенное снегом. Специально попросил тогда правоохранителей заснять всех моих животных: 11 медведей и 6 львов – все на месте», – комментирует владелец зверинца.

Владелец частного приюта дополнил, что никто из «активистов» не предложил ему корм или стройматериалы. «Мы продолжаем своими силами заниматься ремонтными и строительными работами», – сказал он.

Падалко подтвердил, что Государственная экологическая инспекция в Донецкой области провела проверку его приюта, результаты показали, что животные ухожены, истощенных нет. А вот с вольерами, действительно, есть проблемы.

На вопрос о том, выплатит ли он наложенный на него по результатам проверки штраф на сумму 6 800 грн, Падалко ответил: «Я поступлю согласно закону».

Также в приют приезжали представители Донецкой областной государственной администрации, с которыми, по словам Падалко, он нашел взаимопонимание. Сейчас, в том числе при содействии ДонОГА, хищники из зверинца готовятся переехать в Киевский зоопарк на период, пока он не достроит необходимое количество вольеров. «После того, как будут оформлены соответствующие документы и подписан договор, медведи и львы отбудут в Киев. Когда именно это будет, сказать пока не могу. Равно как назвать сроки завершения строительства подходящего для них жилья здесь, в Покровске. Возможно, все пойдет быстрее, если помощь окажут власти. Определенные заверения с их стороны я получил», – констатировал он.

В свою очередь общественники и зоозащитники в социальных сетях выражают возмущение решением главы ДонОГА о последующем возврате животных в приют Игоря Падалко, и продолжают настаивать, что кроме проблемы с вольерами в приюте не хватает корма, следовательно, животные рискуют недоедать.

Как сообщалось ранее, в Покровске многодетна семья Игоря Падалко (воспитывают 14 детей – своих и приемных) создала приют для животных, большинство из которых – бывшие артисты цирка. Сейчас здесь проживают более 100 зверей и птиц (в том числе медведи, львы, лошади, обезьяны и др.). В декабре 2018 года Государственная экологическая инспекция в Донецкой области провела проверку зоопарка и зафиксировала «много нарушений условий содержания диких животных в неволе», «ответственное лицо Падалко И. Н. инспекцией привлечен к административной ответственности по ст. 89 ч. 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях на сумму 6 800 грн с конфискацией животных». Губернатор Донецкой области сообщил, что на период приведения зверинца в соответствии с нормами, хищные животные (медведи и львы) будут временно переданы в Киевский зоопарк, затем животные вернутся в Покровск.

Подробнее о жизни приюта и его обитателях см. – «Хотели пустить на мясо или олигархам для охоты: Многодетная семья в Покровске создала приют для цирковых зверей (Фото)».

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