В ООН представили модель готовности к диалогу для реинтеграции Донбасса (Инфографика). Новости

Для увеличения вовлеченности в диалог, повышения эффективности и положительного влияния на взаимодействие между различными группами населения для реинтеграции Донбасса важно понимать факторы, которые на это влияют. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 декабря, в ходе презентации Индекса социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE)* в Киеве рассказал советник по вопросам мира и развития ООН Стэн Вейтсман.

«В модели готовности к диалогу мы обозначили 4 основных фактора. Это наличие возможности реализации гражданских прав, просоциальные навыки. Голубые линии обозначают позитивные тенденции. Красными линиями обозначены социальные угрозы со стороны всех групп и негативные стереотипы по отношению ко всем другим группам», – сказал он.

«Эта модель важна для нас, поскольку показывает, что можно сделать, двигаясь по этой схеме, чтобы способствовать восстановлению или улучшению социальной сплоченности населения», – добавил Вейтсман.

Как сообщалось ранее, также в пяти восточных областях Украины сохраняется низкая поддержка разрешения конфликта на Донбассе военными методами. Кроме того, население восточной Украины в 2018 году стало более открытым к диалогу с жителями неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей, и считает, что они представляют социальную угрозу в меньшей степени по сравнению с 2017 годом.

*Индекс социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE) – это аналитический инструмент для понимания социальной динамики на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также соседних с ними Днепропетровской, Запорожской и Харьковской. Имплементация Индекса USE проводится ежегодно и состоит из двух компонентов. Первый – это опрос примерно 6 тыс. взрослых респондентов, проживающих в 5 областях на востоке Украины, включая линию разграничения на подконтрольных украинскому правительству территориях, а второй компонент отражает взгляды подростков, проживающих на подконтрольной украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей. Концептуальная модель Индекса USE состоит из более чем 70 показателей. Индикаторы оценок обозначаются по шкале от 0 до 10.

Читайте также: