Ситуация в пунктах пропуска днем 12 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 12 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

«Griche4ka»: «10:32. Микитівка 3 протяжка 25 автівок загальної черги та пільговой, блатні та перевізники їдуть без перешкод. Перед першим шлагбаумом приблизно 50 загальної та 30 пільговиків»;

«Griche4ka»: «11:38. Микитівка 4 протяжка, перед шлагбаумом до паспортного контролю приблизно 80-100 автівок».

КПВВ «Марьинка»:

Наталья: «Едем из Украины. 13:25(мск). Украину прошли в Марьинке за 15 минут. На "Каргилл" приехали в 13:10 (мск). Несколько машин впереди прошли на контроль. Мы 12 общей очереди. Льготы на это время машин 10. За нами еще общей очереди машин 5. На 13:10 (мск) было 7 автобусов пеших»;

Наталья: «"Каргилл" в 14:00 (мск) нас загнали на контроль. В два ряда, где-то по 20 машин общей и льготной очереди. Ждем досмотр. Из Донецка в Украину общая до моста. Чертовски холодно. Итого за раз запустили 40 машин. Мы проехали уже. В Украину на "Каргилле" и льготка и общая до моста на 14:40 (мск)».

КПВВ «Новотроицкое»:

Геннадий: «11:59. В Еленовке в сторону Украины машин почти до поворота. В Еленовке в сторону Донецка очередь до сигаретного ларька, стоим без движения 1,5 часа»;

Владимир: «12:24. Еленовка стал в 5:15 утра. Только проехал. Причина отсутствие света + проверяющие»;

«D Ts»: «13:20. Выезд из Донецка в Еленовке 175 машин со льготной».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.