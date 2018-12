На Донетчине вдоль линии разграничения самый высокий уровень толерантности (Инфографика). Новости

Общий показатель социальной толерантности в восточной Украине практически не изменился с 2017 по 2018 год, но демонстрирует позитивные тенденции. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 декабря, в ходе презентации Индекса социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE)* в Киеве рассказал советник по вопросам мира и развития ООН Стэн Вейтсман.

«Уровень толерантности является достаточно хорошим. Мы можем сказать, что исходная точка здесь достаточно позитивная», – отметил он.

Согласно отчету ООН, общий региональный показатель социальной толерантности в регионах восточной Украины составляет 5,8 балла по сравнению с 5,6 балла в 2017 году. С 2017 года общий региональный показатель незначительно улучшился, хотя Харьковская область продемонстрировала значительные улучшения по показателю толерантности. При этом ни в одной из пяти областей не выявлено существенного снижения этих показателей.

Отмечается, что уровень социальной толерантности вдоль линии разграничения в Донецкой области самый высокий в регионе – этот показатель составил 6,3 балла. Самый высокий уровень толерантности наблюдается по отношению к религиозным и этническим группам, таким как мусульмане и евреи, и намного ниже – по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества и потребителям наркотиков.

Как сообщалось ранее, также в пяти восточных областях Украины сохраняется низкая поддержка разрешения конфликта на Донбассе военными методами. Кроме того, население восточной Украины в 2018 году стало более открытым к диалогу с жителями неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей, и считает, что они представляют социальную угрозу в меньшей степени по сравнению с 2017 годом.

*Индекс социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE) – это аналитический инструмент для понимания социальной динамики на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также соседних с ними Днепропетровской, Запорожской и Харьковской. Имплементация Индекса USE проводится ежегодно и состоит из двух компонентов. Первый – это опрос примерно 6 тыс. взрослых респондентов, проживающих в 5 областях на востоке Украины, включая линию разграничения на подконтрольных украинскому правительству территориях, а второй компонент отражает взгляды подростков, проживающих на подконтрольной украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей. Концептуальная модель Индекса USE состоит из более чем 70 показателей. Индикаторы оценок обозначаются по шкале от 0 до 10.

