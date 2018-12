В ООН назвали факторы склонности к миграции жителей востока Украины (Инфографика). Новости

Среди населения восточных регионов Украины факторы, влияющие на склонность к миграции, в разных возрастных категориях отличаются. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 декабря, в ходе презентации Индекса социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE)* в Киеве сообщил советник по вопросам мира и развития ООН Стэн Вейтсман.

«Среди молодых людей тенденция к миграции более выражена в возрастной группе от 18 до 35 лет. Средний показатель здесь – 5,6 балла. Основная причина, почему люди разных возрастных групп готовы к миграции, кроется даже не в безработице, как это бывает во многих странах, а в возможности пользоваться своими гражданскими правами. Много людей считают, что не имеют возможности как-то повлиять на улучшение жизни своей социальной группы или территориальной громады», – сказал он.

«Еще одна причина – это недовольство местом проживания. Большое количество людей недовольны этим фактором на востоке Украины. Важным фактором также остается опасение дестабилизации, как из-за внешних факторов, так и из-за внутренних», – добавил Вейтсман.

По его словам, ко внутренним факторам дестабилизации относятся в частности плохое местное самоуправление и коррупция. «Для молодых людей одной из главных причин, почему они готовы мигрировать в другие города, являются плохие социальные услуги или их низкое качество. Старшие люди больше руководствуются недоверием к органам власти и разочарованием в возможностях органов власти содействовать улучшению уровня жизни, что опять же приводит к потере человеческого капитала в восточной Украине», – отметил эксперт ООН.

Как сообщалось ранее, также в пяти восточных областях Украины сохраняется низкая поддержка разрешения конфликта на Донбассе военными методами. Кроме того, население восточной Украины в 2018 году стало более открытым к диалогу с жителями неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей, и считает, что они представляют социальную угрозу в меньшей степени по сравнению с 2017 годом. В ООН также обнародовали данные настроений населения востока Украины за 2018 год, согласно которым в Луганской области самый высокий показатель склонности к миграции.

*Индекс социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE) – это аналитический инструмент для понимания социальной динамики на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также соседних с ними Днепропетровской, Запорожской и Харьковской. Имплементация Индекса USE проводится ежегодно и состоит из двух компонентов. Первый – это опрос примерно 6 тыс. взрослых респондентов, проживающих в 5 областях на востоке Украины, включая линию разграничения на подконтрольных украинскому правительству территориях, а второй компонент отражает взгляды подростков, проживающих на подконтрольной украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей. Концептуальная модель Индекса USE состоит из более чем 70 показателей. Индикаторы оценок обозначаются по шкале от 0 до 10.

