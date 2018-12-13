Донетчина: В Славянске пояснили процедуру оформления статуса ребенка, пострадавшего от вооруженного конфликта. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) родители и уже повзрослевшие дети, включая внутренне перемещенных лиц, стали чаще обращаться к городским властям с заявлениями о присвоении статуса ребенка, который пострадал впоследствии военных действий и вооруженных конфликтов. Они подают заявления несмотря на то, что на данный момент этот статус ни материальных благ, ни льгот не дает. Об этом «Донецким новостям» рассказала заместитель начальника службы по делам детей Славянского городского совета, заведующая сектором профилактической работы и социальной защиты детей Татьяна Калашникова.

На 1 января 2014 года на территории Славянского городского совета проживали 21 563 ребенка, которые не достигли 18 лет (совершеннолетия).

«К нам тогда территориально относился и город Николевка, сейчас это отдельная громада. Территория Славянского городского совета входит в перечень населенных пунктов, где проводилась антитеррористическая операция. Все дети, проживавшие в 2014 году на территории горсовета и вообще в зоне проведения АТО, имеют право на получение специального статуса. Первые заявления к нам поступили в конце августа 2018 года. За этот период 110 детей получили статус ребенка, который пострадал от военных действий на Донбассе. На данный момент в работе находится более 120 обращений, и они регулярно поступают. Каждый понедельник и четверг – в приемные дни – мы принимаем новые заявления», – рассказала Татьяна Калашникова.

Она уточнила, что из 110-ти статусов – 56 присвоено детям, которые являются внутренне перемещенными лицами. «Среди тех детей Донецкая область представлена всеми городами временно неподконтрольной украинской власти территории. Есть и Горловка, и Макеевка, и Донецк. Из Луганской – и сам Луганск, и другие, но их меньше. Больше донецких детей», – уточнила замначальника.

«Самая многочисленная (не только у нас, а вообще на территории всей страны) – это категория детей, которые получили статус по позиции "пострадали от психологического насилия". Также в Славянске 4 человека – 3 несовершеннолетних и 1 совершеннолетний (1999 года рождения) – признаны пострадавшими в результате военных действий на Донбассе и получили статус по причине получения ранения», – говорит Калашникова.

Она отметила, что при подаче заявлений, как правило, спрашивают, что дает этот статус: «На данный момент – ничего, никаких материальных выплат и никаких льгот государством не предусмотрено», – констатировала замначальника.

При этом Калашникова акцентировала, что для единственной категории детей, которые получили ранение, предусмотрена из областного бюджета Донетчины единоразовая выплата. «Это помощь в размере 5-ти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста. Это инициатива облгосадминистрации и нашей областной службы по делам детей. И это действительно так, потому что выплаты будут всем нашим четверым детям, которые получили статус по причине получения ранения. В таком случае мы сразу направляем сведения о них в областную службу. Они все эти выплаты оформили и дети получат их в течение месяца, согласно порядка», – поясняет специалист.

«По несовершеннолетним подать заявление имеет право законный представитель ребенка (родители, опекуны). Чаще всего обращаются, если смотреть по году рождения – 1997, 1998, 1999 года. Среди получивших статус есть и совершеннолетние, которым на данный момент исполнилось и 18, и 19, и 20 лет. Но, тем не менее, они имеют право на получение статуса. Эти, так скажем, взрослые дети к нам уже сами обращаются. Их немного, но они есть – присвоено 8 статусов», – комментирует Татьяна Калашникова.

«Чтобы упростить процесс получения статуса в апреле были внесены изменения в Постановление Кабинета министров, и мы начали активную работу. Люди "пошли" в конце августа, когда мы провели широкую информационную кампанию. По поводу того, что наши дети имеют право на получение этого статуса, проводились совещания с замдиректорами учебных заведений, информация размещалась в местных СМИ. Мы приглашаем всех желающих. Отказов за этот период не было ни одного. Даже если есть какие-то моменты, какие-то "несостыковки" в документах, то это все у нас решается в рабочем порядке. Все у нас урегулировано, мы никому не отказали», – говорит заместитель начальника службы по делам детей Славянского городского совета.

Она напомнила, что Служба принимает заявления о предоставлении статуса детям, которые проживают на территории городов Славянска и Святогорска, которые находятся в подчинении Славянского городского совета. «Дети имеют регистрацию и фактически проживают, и на момент всех событий, которые происходили в 2014 году, проживали здесь. А также все дети внутренне перемещенных лиц, которые зарегистрированы у нас как ВПЛ», – уточнила Калашникова.

Специалист акцентировала, что при получении статуса ребенком-переселенцем, никаких особых дополнительных требований нет.

«Пакет документов вообще минимальный. Самая распространенная формулировка, на основании чего присваивается статус, – это психологическое насилие. То, что ребенок подвергся психологическому насилию, подтверждается Выводами оценки потребностей семьи, который составляет городской Центр социальных служб для семьи детей и молодежи. Изначально люди, желающие получить этот статус для своих детей или сами "взрослые дети", которым на момент всех этих событий с 2014 года не было 18 лет, обращаются в Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи. Центр и составляет эти "Выводы". К нему прикладываются копии Свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из родителей. Для местных детей – нам предоставляют справку с места регистрации ребенка, для детей ВПЛ – еще прикладывается справка о том, что ребенок и родители в том числе, зарегистрированы как ВПЛ. Приходят с оригиналами документов и с ксерокопиями. И все», – поясняет Калашникова.

На основании этих документов специалисты службы готовят проект Решения исполкома, который утверждается членами исполкома. «На каждый исполком у нас практически по 50 рассмотрений. На ближайшее заседание исполкома, запланированное предварительно на 19 декабря, готовится около 80 таких решений», – резюмировала заместитель начальника службы по делам детей Славянского городского совета.

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