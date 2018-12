Ощущение изоляции: В ООН проанализировали настроения населения на линии разграничения. Новости

В громадах, которые проживают на линии столкновения в Донецкой и Луганской областях, ситуация отличается даже в границах одного административного образования, но есть то, что их объединяет – люди ощущают себя в изоляции. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 декабря, в ходе презентации Индекса социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE)* в Киеве сообщил советник по вопросам мира и развития ООН Стэн Вейтсман.

«Есть достаточно существенные территориальные отличия, но общее для всех этих громад – ощущение изолированности. Многие люди считают, что они всеми брошены, им никто не помогает», – говорит он.

По его словам, среди причин, по которым у местного населения сложились такие ощущения – это низкий уровень жизни на линии разграничения на Донбассе, уровень гарантий личной безопасности. «Но такое ощущение у них не только из-за проживания вблизи зоны ведения боевых действий, это также ощущают и в мирном окружении – слабую гарантию безопасности. особенно незащищенными в этих громадах чувствуют себя пожилые женщины», – рассказал эксперт.

В ООН напомнили, что линия разграничения на Донбассе протяженностью в 487 км находится между неподконтрольными и подконтрольными украинскому правительству территориями в Донецкой и Луганской областях. Вдобавок к рискам, связанным с вооруженным конфликтом, население, проживающее вдоль линии разграничения, также сталкивается с отсутствием доступа к базовым услугам, недостатком экономических возможностей, а также с разрывом семейных и дружеских связей из-за искусственного разделения территорий.

Как сообщалось ранее, в 5 восточных областях Украины сохраняется низкая поддержка разрешения конфликта на Донбассе военными методами. Кроме того, население восточной Украины в 2018 году стало более открытым к диалогу с жителями неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей, и считает, что они представляют социальную угрозу в меньшей степени по сравнению с 2017 годом. В ООН также обнародовали данные настроений населения востока Украины за 2018 год, согласно которым в Луганской области самый высокий показатель склонности к миграции.

*Индекс социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE) – это аналитический инструмент для понимания социальной динамики на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также соседних с ними Днепропетровской, Запорожской и Харьковской. Имплементация Индекса USE проводится ежегодно и состоит из двух компонентов. Первый – это опрос примерно 6 тыс. взрослых респондентов, проживающих в 5 областях на востоке Украины, включая линию разграничения на подконтрольных украинскому правительству территориях, а второй компонент отражает взгляды подростков, проживающих на подконтрольной украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей. Концептуальная модель Индекса USE состоит из более чем 70 показателей. Индикаторы оценок обозначаются по шкале от 0 до 10.

