В «ДНР»: В квартирах Донецка вместо газа пошла вода. Новости

В одном из домов в неподконтрольном украинской власти Донецке неожиданно вместо газа пошла вода. Об этом сообщает местная газета.

Уточняется, что инцидент произошел в доме по ул. Куприна в Ленинском районе города.

Жильцы злополучного дома были немало удивлены, когда неожиданно по газовым трубам стала течь вода, заполняя газовые приборы и счетчики. Вода текла и из газовых плит. И все это происходило практически во всех пяти квартирах по стояку жилого дома.

В этом происшествии оказался виновным один из жильцов. Он решил сэкономить на ремонте газовой колонки и попытался починить ее самостоятельно. В итоге перепутал газовый и водяной шланги. Но «новатор» быстро понял, что сделал что-то не так, и перекрыл подачу воды, затем незамедлительно вызвал аварийную газовую службу. Газовщики несколько дней перекрыли подачу газа на все квартиры подъезда, чтобы просушить систему.

«Ситуация осложняется тем, что необходимо попасть в каждую квартиру и проверить все газовые приборы. Задействованы существенные как материальные, так и человеческие ресурсы», – объяснил главный инженер компании «Донбассгаз» Алексей Цюпка.

Все расходы за ремонт счетчиков и восстановление газоснабжения лягут на плечи виновного. Какой будет сумма, газовики еще не посчитали, но по опыту аналогичных аварийных ситуаций суммы возмещения ущерба могут оцениваться десятками тысяч рублей.

Кстати, подобные случаи в Донецке происходили ни раз. Причина одна – самостоятельный ремонт колонок «умельцами» и перепутанные шланги. С начала 2016 года уже зафиксированы 6 таких случаев в Макеевке и Донецке. А в начале года в одном из районов Донецка сразу 20 квартир остались без газа почти на неделю, а вода в наружном газопроводе просто замерзла.