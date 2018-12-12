Дорожают быстрее, чем растут зарплаты: Как изменилась цена лекарств на Донетчине (Видео). Новости

В Украине, в том числе и Донецкой области, в сезон эпидемий растет и стоимость лекарств. Но в этом году подорожание превзошло ожидания – вместо 5% медикаменты прибавили в цене более чем на 15%.

Житель Мариуполя (Донецкая обл.) Владимир Суслов в аптеку ходит почти каждый день. У мужчины больные сосуды, поэтому ему необходимы лекарства для сезонной профилактики. Большинство медикаментов получает по талонам, имея льготы как «чернобылец». Однако признается, что все равно почувствовал подорожание. «Пока у нас программа чернобыльская хоть что-то дает. Что-то получается. По бесплатным рецептам стараюсь. Вложиться в них. Пенсии бы лучше так подымали и зарплаты», – сказал он.

Другой мариупольчанин Арсен Оганесян тоже заметил, что цены на лекарства выросли. Считает, что это произошло из-за отсутствия контроля за аптечным бизнесом. «Нет ни институтов, которые бы регулировали цены, которые следили за этим всем. Все это пропало. Пока это не восстановится, у нас будут расти дальше цены», – считает он.

Фармацевты подтверждают: медикаменты за прошлый месяц прибавили в стоимости. Те препараты, что стоили 100 гривен, сегодня уже продаются по 130. Дорожает все: таблетки, сиропы, мази и капли. Но покупателей меньше не стало. «Все равно людям нужно, плохо себя чувствуют и они лечатся. Да, может возмущения какие-то и есть, но все равно покупают. Сейчас в связи с погодой сосудистые препараты, от давления и от головной боли», – рассказала фармацевт Екатерина Аксенко.

Как отмечают специалисты, причин подорожания несколько. Первая – это сезон. Однако, если в прошлом году в это время лекарства выросли в цене на 5%, то в этом – по меньшей мере на 15%. Экономисты объясняют, что это связано с курсом доллара и расходами поставщиков. «Ставят курс покупки 30 долларов, даже 35 евро. Они страхуют валютные риски. Логистику никто не отменял. Логистические расходы очень серьезные. И все это в комплексе создает вот такую нелицеприятную картину», – объяснила доктор экономических наук Тамара Логутова.

Из-за этого, отмечают эксперты, в конце года может возникнуть лекарственный ажиотаж. А чтобы немного сэкономить, советуют выбирать более дешевые аналоги необходимых средств, с одинаковым активным компонентом, но другого производителя.

Источник: ТК «Донбасс»

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