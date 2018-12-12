На Донбассе свирепствует грипп: Как не упустить первые симптомы и уберечься (Видео). Новости

В Украине свирепствует грипп. В Луганской области на карантин закрыли около 20 школ, а в Донецкой области – более 70. В некоторых городах эпидпорог превышен в 2,5 раза.

Шестилетний Артем в инфекционное отделение Краматорской детской больницы попал прошлой ночью. У мальчика резко возросла температура, сбить ее не смогли и вызвали «скорую». Как рассказал отец Александр Костенко, врачи решили ребенка госпитализировать. «Бабушка на работу позвонила, сказала, что он очень плохо себя чувствует. Резко поднялась температура, покраснел весь, ну, и слег», – сказал он.

Анализы подтвердили, что у мальчика вирус гриппа А. Именно поэтому ему не помогают обычные жаропонижающие средства. В больнице температуру сбили специальным французским препаратом. Медики настаивают – такой грипп нельзя переносить на ногах. Необходимо обратиться за помощью к специалистам. Отличить этот вирус от обычной простуды можно по симптомам. «Прежде всего, грипп начинается остро. Даже, можно сказать, острейше. Больные могут указать не только день начала болезни, но даже час болезни. Ступенеобразно повышается температура тела, потрясающий озноб. Головная боль, боль при движении глазных яблок, холодные руки, ноги. При этом еще нет ни кашля, ни насморка», – рассказал областной детский инфекционист Дмитрий Яковенко.

Именно этот грипп, типа А, сейчас свирепствует по всей Украине. Чтобы обезопасить от заболевания наиболее уязвимых, детей, в Краматорске приостановлено обучение в школах. Как утверждают эпидемиологи, исключить контакт с больным – действенный способ остановить распространение инфекции. «Своевременное разобщение детей, то есть дети не посещают школу, внешкольные кружки, секции различные, эстетические школы, соответственно, дети меньше передают. То есть мы нарушаем цепочку передачи вируса от одного ребенка к другому. Если дети меньше болеют, соответственно, они меньше приносят это домой, и меньше болеют взрослые», – сообщила заведующая отделением эпидемиологических исследований Краматорского лабораторного центра Маргарита Пономаренко.

Еще один надежный способ защиты – вакцинация. В Краматорский аптеках вакцины есть. Стоят около 300 грн. Эпидемиологи говорят, что ни один из вакцинированных гриппом не заболел.

Источник: ТК «Донбасс»

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