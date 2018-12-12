Согреться, поесть и одеться: В Покровске заработали пункты обогрева (Видео). Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) заработали пункты обогрева. Здесь можно согреться, поесть и даже одеться. Нуждающимся помогают соцработники и неравнодушные горожане.

Соцработник Светлана Хомич показывает, чем в этом пункте обогрева угощают нуждающихся – чай, кофе и сладости. Женщина работает здесь второй год. Рассказывает, что сама переехала из Авдеевки. Из-за обстрелов осталась без жилья, поэтому по опыту знает, что такое нужда. Теперь помогает другим. «Мне нравится помогать людям, общаться. Жители приходят получить услуги и одежду, в то же время мы предлагаем горячий чай, обогрев», – говорит она.

Сейчас морозов нет, поэтому на горячие блюда желающих мало. Однако есть спрос на теплые вещи. Здесь их раздают бесплатно.

Переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Надежда из-за нехватки средств решила здесь подобрать одежду для семьи. «Тяжело, я инвалид по зрению, тяжело ходить. Я выбрала мужу рубашку, себе маечку, чуть ранее выбрала себе курточку», – поделилась она.

Вещи приносят преимущественно горожане. Местный житель Владислав утром отдал два пакета одежды. «Теплые и летние вещи. Набор, что осталось на разные сезоны. Если людям нужно, почему бы и нет», – сказал он.

А потребность есть. За неделю в этот пункт обратились за помощью около 70 человек.

Источник: ТК «Донбасс»

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