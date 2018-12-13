Не нужно завоевывать, нас можно купить: Тука о коррупции в Украине. Новости

В Украине коррупция является более опасной угрозой для государства, чем вооруженная агрессия со стороны России. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«По моим оценкам, как человека, который находится внутри процессов, а не наблюдает извне, говорить о каких-то решительных успехах [в борьбе с коррупцией], было бы нечестно. Я знаю, что определенные позитивные изменения действительно есть. И это оценки не только наших украинских провластных политиков, но и наших западных партнеров», – сказал он.

По его мнению, темпы борьбы с коррупцией в Украине абсолютно неудовлетворительные. Он также прокомментировал выражение – «не так страшны российские вши, как украинские гниды».

«Я абсолютно согласен с этим. Еще в 2015 году, как только я начал работать на Луганщине, и оказался внутри того, что называется "власть", я тогда впервые заявил, что на мой взгляд, для нашей государственности наибольшую опасность представляет не российская армия, а наша родная коррупция – нас не нужно завоевывать, нас можно легко купить», – заявил Тука.

Как сообщалось ранее, в Украине 92,5% респондентов назвали коррупцию одной из трех самых больших проблем в стране после высокой стоимости жизни и войны на Донбассе. Кроме того, уверенность людей в коррумпированности органов власти в течение последних трех лет существенно повысилась. Наиболее коррумпированной сферой население считает сферу высшего образования, высокие показатели и в других секторах услуг.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

Читайте также: