Глупость или провокация: Военный эксперт об агрессии России в Азовском море. Новости

Страны Запада, в частности США, не оставят безнаказанным инцидент с вооруженным нападением российских военных на украинские корабли в Азово-Керченской акватории. Об этом заявил российский военно-политический эксперт Андрей Пионтковский.

«Реакция Запада на резкое повышение Россией эскалации конфликта 25 ноября достаточно внушительная. Кроме заявлений о поддержке НАТО, это и единогласное решение американского Конгресса с призывом к европейским странам остановить "Северный поток-2". Также резолюцию принял европейский парламент – ЕС будет вводить специальные санкции. США со дня на день должны ввести второй этап пакета санкций по нарушению химической конвенции», – сказал он.

По его словам, давление Запада на Россию после Керченского конфликта усиливается. «Дело в том, что то, что сделала Москва 25 ноября, это не только эскалация в конфликте с Украиной, это конфликт и с Западом в целом. Свобода морского судоходства, навигации – это важнейший для Запада, и прежде всего для США принцип, и они не могут оставить такую акцию безнаказанной», – считает Пионтковский.

По его словам, главный конфликт сейчас в мире на уровне геополитики у США не с Россией, а с Китаем. «И центральный вопрос в конфликте с Китаем – это как раз свобода навигации, и позволить Москве растоптать этот принцип в Черном и Азовском море – это подать очень неверный сигнал Китаю», – отмечает эксперт.

«Для меня остается только один вопрос – либо это чудовищная глупость Москвы, либо она сознательно пошла на эту провокацию, повышая ставки в своем столкновении с Западом», – добавил он.

Как сообщалось ранее, в НАТО обеспокоены напряженной обстановкой в Азовском море и призывают Россию прекратить дестабилизацию в Украине. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс оказывает Украине политическую и практическую помощь в противостоянии российской агрессии, он также поблагодарил президента Украины за сдержанную позицию в ходе событий в Азовском море.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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