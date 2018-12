В ООН оценили участие жителей в общественной деятельности на Донбассе (Инфографика). Новости

В регионах восточной Украины уровень участия граждан в общественной деятельности низкий: 2,4 балла из 10, особенно если речь идет о деятельности, касающейся взаимодействия с государственными органами власти. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в Индексе социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE)* в 2018 году.

Согласно отчету ООН, самые низкие показатели участия в общественной деятельности зарегистрированы вдоль линии разграничения на Донбассе, где существует меньше всего возможностей участия в общественной деятельности.

Показатели участия в общественной деятельности примерно одинаковые по всем 5 областям, но вдоль линии разграничения в Донецкой области – значительно ниже. Заметное исключение – это голосование на выборах, где уровень участия намного выше, чем в других видах политической деятельности. При этом уровень участия в выборах намного ниже среди молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Вероятность того, что они проголосуют, в 2 раза ниже, чем такой же показатель для старшего поколения, что, возможно, указывает на отсутствие доверия к процедуре выборов или на аполитичность и низкий уровень политической безопасности.

Уровень участия в общественной деятельности намного выше для видов деятельности без участия государственных органов, например, взаимодействие с неправительственными организациями или неформальное сотрудничество с другими жителями. В частности, люди охотно работают с соседями для улучшения общей жилой территории как внутри дома, так и во дворе – почти половина жителей восточной Украины регулярно участвует в таких видах деятельности.

Существенных различий в показателях участия в общественной деятельности в разных демографических группах не зафиксировано, но старшее поколение немного более активно, чем молодые люди. Это указывает на наличие недостаточно используемого потенциала для достижения более активного участия в общественной деятельности.

Во всех регионах восточной Украины респонденты предоставили позитивную картину наличия возможностей для участия в общественной деятельности. Однако, вблизи линии разграничения люди располагают наименьшими возможностями для такого участия, что может быть одной из причин, почему эта часть региона демонстрирует самые низкие показатели.

Как сообщалось ранее, уровень социальной толерантности вдоль линии разграничения в Донецкой области самый высокий в регионе – этот показатель составил 6,3 балла. При этом в громадах, которые проживают на линии столкновения в Донецкой и Луганской областях, ситуация отличается даже в границах одного административного образования, но есть то, что их объединяет – люди ощущают себя в изоляции.

Напомним, в 5 восточных областях Украины сохраняется низкая поддержка разрешения конфликта на Донбассе военными методами. Кроме того, население восточной Украины в 2018 году стало более открытым к диалогу с жителями неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей, и считает, что они представляют социальную угрозу в меньшей степени по сравнению с 2017 годом. В ООН также обнародовали данные настроений населения востока Украины за 2018 год, согласно которым в Луганской области самый высокий показатель склонности к миграции.

*Индекс социальной сплоченности и примирения ООН для восточной Украины (USE) – это аналитический инструмент для понимания социальной динамики на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также соседних с ними Днепропетровской, Запорожской и Харьковской. Имплементация Индекса USE проводится ежегодно и состоит из двух компонентов. Первый – это опрос примерно 6 тыс. взрослых респондентов, проживающих в 5 областях на востоке Украины, включая линию разграничения на подконтрольных украинскому правительству территориях, а второй компонент отражает взгляды подростков, проживающих на подконтрольной украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей. Концептуальная модель Индекса USE состоит из более чем 70 показателей. Индикаторы оценок обозначаются по шкале от 0 до 10.

