В «ДНР»: С началом военных действий «Донбасс опера» осталась без дирижеров. Новости

После начала военных действий в неподконтрольном украинской власти Донецке к осени 2014 года театр оперы и балета «Донбасс опера» остался без единого дирижера. Об этом в интервью местной газете рассказал главный дирижер театра Юрий Парамоненко.

До 2014 года Параморенко был артистом оркестра, концертмейстером группы валторн.

«Не знаю, как сложилось бы все в другой ситуации. Но случилось то, что случилось, и осенью 2014 года театр остался без единого дирижера. Тогда, чтобы не остановился театр, четыре артиста оркестра и солист-вокалист решили рискнуть и попробовать свои силы на этом поприще. Хочу сказать, что все мы имеем определенную дирижерскую подготовку еще со времен обучения в консерватории. Это, конечно же, помогло», – рассказал он.

Чтобы получить дополнительное дирижерское образование, параллельно все пять дирижеров поступили в высшие музыкальные учебные заведения России. «Зато теперь у нас в театре пять квалифицированных дирижеров, которые ведут весь текущий репертуар театра, работают над премьерами и полны творческих идей», – сказал Парамоненко.

Он признал, что «простые смертные» не всегда стремятся в оперу, утверждая, что не понимают этот вид искусства. «Нужно, прежде всего, заставить себя прийти в театр и послушать оперу. Почему я говорю "заставить"? Общаясь с друзьями, знакомыми, просто со зрителями, не раз слышал: "Ой, я не понимаю, это не для меня... " А почему не для тебя? В таких дискуссиях я приводил пример отношения к оперному искусству представителей западного мира из числа болельщиков во время Евро-2012 в Донецке. Когда руководство нашего театра обращалось к органам власти выделить немного денег, чтобы подготовить театр к чемпионату, они говорили: "Да кто к вам придет в театр? Болельщики будут пиво пить". И театр все, что мог, сделал самостоятельно. Но главное, подготовил классический репертуар на все дни чемпионата. И какова была наша радость, когда болельщики массово пришли на наши оперные спектакли, так как это мировая классика, и у иностранцев есть внутренняя потребность слушать оперу и наслаждаться музыкой и игрой актеров. Так чем мы хуже иностранцев?», – продолжил дирижер.

В частности, он порекомендовал начать приобщаться к высокому искусству с недавней премьеры – оперы «Пиковая дама». «И этому есть ряд причин. Во-первых, повесть "Пиковая дама" Пушкина всем знакома со школьной скамьи. Сюжет несложный и увлекательный. Во-вторых, опера исполняется на русском языке. В-третьих, спектакль богат сложными декорациями, замысловатой видеопроекцией, шикарными костюмами. Все это делает оперу "Пиковая дама" невероятно привлекательной», – резюмировал Парамоненко.

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